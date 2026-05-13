Ovo je pravi razlog zašto je Brižit Makron udarila šamar mužu: Prva dama nikad ne proverava mužu telefon, ali kad nađe poruke...

Brižit Makron je udarila šamar svom mužu Emanuelu Makronu zbog poruke iranske glumice koju je našla u njegovom telefonu - informacija je koja je odjeknula danas u svetskim medijima, a otkrivena je u knjizi francuskoj novinara Florijana Tardifa koji je istraživao ljubavni život Makronovih.

U viralnom videu iz maja prošle godine, prva dama je viđena kako gura francuskog predsednika u lice dok se par spremao da izađe iz aviona u Vijetnamu. Makron je u to vreme insistirao da incident "nije ništa" i rekao da se samo "prepirao, ili bolje rečeno šalio, sa svojom ženom".

Iranska glumica kriva za sve?

Ali francuski novinar Florijan Tardif je naslikao sasvim drugačiju sliku u svojoj novoj knjizi "(Skoro) savršen par" - koja obećava "istragu" o "zabranjenim zonama" muža i žene.

Govoreći na RTL radiju u sredu, Tardif - novinark Pariz Mača koja prati Makronove od 2017. godine - nazvala je ozloglašeni trenutak klasičnom "scenom para".

"Desilo se to da je Brižit videla poruku od jedne poznate ličnosti. Iranske glumice“, rekao je.

Tardif tvrdi da je Makron održavao "platonsku" vezu sa hvaljenom zvezdom "nekoliko meseci", ali joj je pisao "poruke koje su išle prilično daleko", poput: "Smatram da si veoma lepa“.

"To su mi rekli oni koji su mu bliski, i to je ono što govorim jutros“, rekao je Tardif, insistirajući da je "proverio" priču i da je sve u njegovoj knjizi zasnovano na "činjenicama".

Brižit Makron sve negirala

Ove poruke su izazvale "napetost" unutar para, što je kulminiralo žestokom i "značajnom" svađom u predsedničkom avionu na pisti aerodroma u Hanoju, tvrdio je novinar.

"Ova privatna scena je postala javna jer je došlo do nesporazuma u ​​avionu. Mislili smo da je svađa završena. Nije bila", zaključio je.

Predstavnici Brižit Makron su u sredu negirali za "Le Parizjen" da je scena povezana sa iranskom glumicom i dodatno naglasili da prva dama nikada ne bi proveravala telefon svog muža.

"Brižit Makron je kategorično demantovala ovu izjavu direktno autoru 5. marta, precizno precizirajući da nikada ne gleda u mobilni telefon svog muža telefon", rekla je predsednikova pratnja, dodajući da autor nije objavio ovaj detalj.

Autor: D.Bošković