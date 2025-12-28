AKTUELNO

Makron o smrti Brižit Bardo: Oplakujemo legendu veka

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Carl Duyck, Tanjug AP/Mohammed Badra ||

Francuski predsednik Emanuel Makron danas je odao počast glumici Brižit Bardo koja je preminula u 91. godini, nazvavši je legendom 20. veka čija se smrt oplakuje.

"Svojim filmovima, glasom, blistavom slavom, inicijalima, tugom, velikodušnom strašću prema životinjama, licem koje je postalo Marijana, Brižit Bardo je postala otelotvorenje života, slobode. Svojim univerzalnim sjajem bila je simbol francuskog postojanja. Oplakujemo legendu veka", napisao je Makron na platformi Iks.

Brižit Bardo preminula je danas u 91. godini, objavila je Fondacija Brižit Bardo.

Foto: Tanjug AP/Jean Jacques Levy

Kako je preneo TV BMF, preminula je glumica koja je imala najprepoznatljivije inicijale u istoriji kinematografije - poznata i kao "BB", koja je otelotvorivala žensku emancipaciju i seksualnu slobodu u francuskoj kinematografiji od 1950-ih do 1970-ih, pre nego što je postala pionir u borbi protiv okrutnosti prema životinjama.

