Promenila je istoriju kinematografije: Brižit Bardo počela je da glumi sa 18 godina, njenoj lepoti se divio ceo svet, a evo šta je radila kada se povukla sa scene

Filmska ikona Brižit Bardo preminula je u 91. godini, objavila je danas Fondacija Brižit Bardo.

Kako je preneo TV BMFT, preminula je glumica koja je imala najprepoznatljivije inicijale u istoriji kinematografije - poznata i kao "BB", koja je otelotvorivala žensku emancipaciju i seksualnu slobodu u francuskoj kinematografiji od 1950-ih do 1970-ih, pre nego što je postala pionir u borbi protiv okrutnosti prema životinjama. Imala je 91 godinu.

Bardo je debitovala sa 18 godina, a filmsku indrustiju napustila pre skoro pedeset godina i od tada je svu svoju energiju posvetila pravima životinja. Važila je za jednu od najlepših glumica koju je voleo ceo svet.

U oktobru ove godine je provela tri nedelje u bolnici u Tulonu, gde je bila podvrgnuta operaciji. Iako su tada francuski mediji objavili da je u bolnici zbog ozbiljne operacije, njen portparol je to demnatovao.

Autor: N.B.