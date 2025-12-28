AKTUELNO

Filmska ikona Brižit Bardo preminula je u 91. godini, objavila je danas Fondacija Brižit Bardo.

Kako je preneo TV BMFT, preminula je glumica koja je imala najprepoznatljivije inicijale u istoriji kinematografije - poznata i kao "BB", koja je otelotvorivala žensku emancipaciju i seksualnu slobodu u francuskoj kinematografiji od 1950-ih do 1970-ih, pre nego što je postala pionir u borbi protiv okrutnosti prema životinjama. Imala je 91 godinu.

Foto: Printscreen YouTube/parti animaliste

Bardo je debitovala sa 18 godina, a filmsku indrustiju napustila pre skoro pedeset godina i od tada je svu svoju energiju posvetila pravima životinja. Važila je za jednu od najlepših glumica koju je voleo ceo svet.

U oktobru ove godine je provela tri nedelje u bolnici u Tulonu, gde je bila podvrgnuta operaciji. Iako su tada francuski mediji objavili da je u bolnici zbog ozbiljne operacije, njen portparol je to demnatovao.

