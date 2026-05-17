AKTUELNO

Extra

SAD OTKRILE ČETIRI RAZLIČITE VRSTE VANZEMALJACA? Naučnik obelodanio detalje o padu NLO-a, istina skrivana decenijama

Izvor: Novosti

Sjedinjene Države su otkrile četiri različite vrste vanzemaljaca nakon pada NLO-a, piše Njujork post, pozivajući se na dr Hala Puthofa.

- Ljudi koji su bili uključeni u operacije oporavka rekli su da postoje najmanje četiri tipa. Četiri različita tipa - rekao je naučnik.

Istovremeno, Putof je primetio da on sam nije imao direktan pristup podacima o vanzemaljskom životu, ali je naglasio da veruje ljudima sa kojima je komunicirao. Prema njegovim rečima, reč je o četiri odvojena oblika života.

Prošle nedelje, desetine fotografija, video snimaka i tekstualnih dokumenata objavljeno je u Sjedinjenim Državama nakon što je predsednik Donald Tramp obećao da će dostaviti informacije američkog Ministarstva za rat o vanzemaljskom životu i NLO-ima.

Tako deklasifikovani materijali FBI-a o NLO-ima sadrže ispitivanje metalnih fragmenata pronađenih u Nju Hempširu u leto 1947. na pozadini izveštaja o „letećim diskovima“, za koje se, na osnovu rezultata ispitivanja, pokazalo da su obični liveni gvožđe, proizilazi iz arhivskog dosijea biroa, koji je proučavala RIA Novosti.

Autor: D.Bošković

