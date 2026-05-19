NASA OBJAVILA JEZIV SNIMAK: Evo kako stvarno zvuči crna rupa u svemiru

Američka svemirska agencija NASA podelila je sa javnošću audio-snimak koji otkriva kako zapravo zvuči jedna crna rupa u dalekom svemiru.

Ovaj jezivi zvuk dolazi iz galaktičkog jata Persej, koje je od Zemlje udaljeno oko 250 miliona svetlosnih godina. Snimak je brzo postao viralan na internetu jer su mnogi korisnici zapanjeni koliko ovi duboki tonovi zvuče uznemirujuće i sablasno.

Kako je NASA uspela da snimi zvuk koji proizvodi crna rupa

Iako vlada opšte mišljenje da u svemiru vlada apsolutna tišina, u određenim regionima bogatim gasom zvučni talasi zapravo mogu da putuju. Naučnici su iskoristili podatke koje je prikupila svemirska opservatorija Chandra kako bi otkrili talase pritiska koji se šire kroz okolni prostor. Sam kosmički eho je prvobitno bio čak 57 oktava ispod srednjeg C, što znači da je bio potpuno nečujan za ljudsko uho.

Da bi ovaj fenomen učinili pristupačnim ljudima, astronomi su podigli frekvenciju za 57 i 58 oktava i tako kreirali verziju koju možemo da čujemo. Proces akustičke obrade, poznat kao sonifikacija, pretvorio je astronomske informacije u duboko, konstantno brujanje. Krajnji rezultat ovog naučnog projekta mnoge podseća na zvučne efekte iz najstrašnijih horor filmova ili distopijske naučne fantastike.

Zašto audio-snimak izaziva jezu među ljubiteljima nauke

Zajedno sa zvukom objavljena je i vizuelizacija koja verno prikazuje kako se talasi pritiska radijalno šire iz samog centra ovog svemirskog fenomena. Korisnici društvenih mreža opisuju ovo kosmičko stenjanje kao intenzivno i prilično zastrašujuće iskustvo. Činjenica da ovi duboki tonovi nisu kompjuterska izmišljotina već stvarni astronomski podaci čini celo otkriće još uzbudljivijim za slušanje.

Autor: Iva Besarabić