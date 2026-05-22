Važno pravilo slovenskog feng šuija za sreću koje su naši preci poštovali: Zbog ove greške ljudi danas blokiraju napredak i blagostanje u kući

Uređenje doma odavno nije samo pitanje estetike, već i načina na koji prostor utiče na naše raspoloženje, navike i svakodnevni život. Iako ne postoje stroga pravila kojih se treba slepo pridržavati, mnogi saveti – bilo da dolaze iz savremenih trendova ili drevnih tradicija – mogu nam pomoći da svoj dom pretvorimo u mesto ravnoteže i blagostanja.

Dok je feng šui sa Istoka osvojio svet, malo ko zna da su i stari Sloveni imali sopstvena pravila uređenja prostora, posebno kada je reč o kuhinji kao srcu doma. Upravo ti zaboravljeni principi danas ponovo dobijaju na značaju, jer otkrivaju kako raspored i energija prostora mogu uticati čak i na naše navike u ishrani.

Energija koja dolazi sa ulaznih vrata je vrlo bitna

Naime, duboko ispod praga ulaznih vrata, po verovanju starih Slovena, nalaze se duše predaka. Otud i ona priča da se mlada preko praga unosi – da ne bi poremetila duhove predaka. S tim u vezi, govorimo i o energiji koja dolazi direktno sa vrata, a koju i feng šui kultura smatra zaista važnom. Uvek treba izbegavati osipanje energije i truditi se da energija kruži u domu. Ne treba smetnuti sa uma ni to da energija, kao što beži kroz prozor, odatle ume i da naiđe. Pa, vodite računa o broju i poziciji vrata i prozora.

Ključ blagostanja – spavaća soba

Na centralnom Balkanu poznata je kućica nalik ostavi koju nazivaju vajat, a služio je svojevremen da se mladi bračni par osami i tamo započne svoj novi život i porodicu. Zanimljivo je da je ova spavaća soba služila i za prvu bračnu noć, a još zanimljivije da nema prozore. Biće da je to dobro iskorišćena energija.

Gde nikako ne bi smela da se nađe spavaća soba?

Kada je u savremen dizajn enterijera i ahitekturu, prste umešao glas iz prošlosti, došlo se do zaključka da iznad garaže, iznad kuhinje, a pogotovo pored ulaznih vrata, nikako ne treba postavljati spavaću sobu.

Kuhinja ima posebno mesto

Da li ste znali da je u slovenskoj tradiciji organizacija doma oduvek bila povezana sa blagostanjem i zdravljem? A kuhinja je posebno mesto gde boravi energija obilja i brige. Ako je neuravnotežena, može dovesti do prejedanja ili haotičnih obroka, a to za rezultat neretko ima gojaznost.

Po slovenskom pogledu na svet, kuhinja je srce doma. Njena neravnoteža se manifestuje na sledeće načine:

Kako uspostaviti ravnotežu u kuhinji na najbolji način?

Sledite ovih 5 pravila:

1. Oslobodite prostor – prvi korak ka kontroli

Nered u kuhinji ne utiče samo na izgled prostora, već i na vaše navike u ishrani. Kada je okruženje haotično, veća je verovatnoća da posegnete za brzom i nezdravom hranom.

Zato je važno da s vremena na vreme napravite „energetsku reviziju“ kuhinje – rešite se napuklog posuđa, starog pribora i svega što ne koristite. Održavajte radne površine čistim i preglednim, jer upravo prazna i uredna površina podstiče svesnije pripremanje obroka i bolju kontrolu apetita.

2. Šporet kao srce doma – čuvajte energiju ognjišta

U slovenskoj tradiciji, šporet ima posebno mesto – on je simbol doma, topline i blagostanja. Zato je važno da uvek bude čist i uredan.

Nikada ne ostavljajte prljav šporet preko noći, jer se veruje da to „blokira“ energiju prosperiteta. Takođe, prilikom pripreme hrane, preporučuje se da budete okrenuti ka istoku, jer se smatra da tada hrana upija energiju izlazećeg sunca i postaje kvalitetnija i „jača“ za organizam.

3. Trpezarija kao zona rituala – napravite svoj „crveni kutak“

Mesto gde jedete treba da bude posebno uređeno i odvojeno od haosa svakodnevice. U slovenskoj tradiciji, crvena boja simbolizuje život, energiju i obilje, pa se često koristi u trpezariji.

Postavite sto sa stolnjakom u toplim tonovima, a ispod njega možete staviti novčić ili sušeno bilje poput kantariona ili nane, kao simbol blagostanja. Pre obroka, uvedite mali ritual zahvalnosti – to pomaže da jedete sporije i svesnije.



4. Pametno skladištenje – manje iskušenja, više kontrole

Način na koji čuvate hranu može značajno uticati na vaše prehrambene navike. Ako su grickalice i slatkiši stalno na vidiku, veća je verovatnoća da ćete ih češće konzumirati.

Zato se preporučuje da koristite drvene kutije, pletene korpe i prirodne materijale za skladištenje osnovnih namirnica. Slatkiše držite van vidokruga ili ih pokrijte platnom. Takođe, izbegavajte da frižider stoji direktno nasuprot ulaznim vratima, jer se veruje da se tako „rasipa“ energija obilja.

5. Snaga prirode u kuhinji – unesite ravnotežu kroz detalje

Prirodni materijali i biljke imaju važnu ulogu u stvaranju harmoničnog prostora. Saksija bosiljka ili nane na prozoru ne samo da osvežava prostor, već može pomoći i u smanjenju želje za slatkišima.

Birajte tekstil od lana i pamuka, koristite drvene daske i posude, jer oni simbolizuju stabilnost i zdravlje. Toplo svetlo i sveće dodatno stvaraju prijatnu atmosferu i podstiču vas da se fokusirate na obrok, umesto na prejedanje.

Zašto ovi principi zaista deluju?

Kada kuhinju uredite po ovim principima, ne menjate samo prostor – menjate i svoje navike. Na taj način:

podstičete bolji protok „energije obilja“ i smanjujete impulsivno jedenje

uvodite red i rituale u svakodnevne obroke

jačate povezanost sa prirodom kroz materijale i biljke

stvarate podsvesne signale koji vas usmeravaju ka umerenosti

Na kraju, važno je zapamtiti – čak i male promene, poput urednog stola ili jedne biljke na prozoru, mogu imati veliki uticaj na vaše ponašanje i odnos prema hrani.

Autor: D.Bošković