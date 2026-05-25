Tito nije rođen 25. maja! Decenijama se slavio pogrešan datum, a razlog će vas šokirati

Decenijama unazad, 25. maj bio je dan kada je čitava Jugoslavija slavila mladost, jedinstvo i doživotnog predsednika SFRJ Josipa Broza Tita. Iako Tito nije rođen tog datuma, upravo tada su milioni građana bivše SFRJ izlazili na ulice, učestvovali u svečanostima i pratili prenos iz Beograda, gde je štafetna palica stizala do ruku doživotnog predsednika.

Zvanično, proslava Titovog rođendana počela je 25. maja 1945. godine, neposredno nakon završetka Drugog svetskog rata. Ipak, na njegov predlog, početkom 1957. godine, ovaj datum prerastao je u Dan mladosti praznik koji je s godinama postao neraskidivo povezan sa kultom ličnosti Josipa Broza Tita. Međutim, kako istorijski podaci govore da je Tito zapravo rođen 7. maja 1892. godine, postavlja se pitanje, zašto je onda slavio 25. maj?

Za dlaku izbegao smrt

Upravo tog dana 1944. godine, tokom nemačke operacije u Drvaru, Tito je za dlaku izbegao smrt u jednom od najdramatičnijih trenutaka Drugog svetskog rata na tlu Jugoslavije. Taj događaj kasnije je postao osnova za simbolično obeležavanje njegovog "drugog rođenja".

Godine 1957, na Brozovu inicijativu, Dan mladosti dobija i zvanični status praznika posvećenog omladini. Njegov najprepoznatljiviji simbol bila je štafeta palica koju su mladi iz svih krajeva države prenosili iz ruke u ruku, prelazeći hiljade kilometara. Prve štafete predate su Titu u Zagrebu, da bi narednih godina, sve do 1956. na kraju tog dugog puta, 25. maja, palicu na beogradskom stadionu JNA svečano primio sam Tito.

U periodu od 1945. do sredine pedesetih, istovremeno je nošeno više štafeta. Međutim, od 1957. godine uvedena je i jedinstvena – Štafeta mladosti – koja je postala centralni element proslave. Manifestacija bi kulminirala sletom na stadionu, koji se pretvarao u spektakl discipline, koreografije i poruka jedinstva

Posle smrti, Dan mladosti nije odmah ukinut

Čak i nakon Brozove smrti 1980. godine, Dan mladosti nije odmah ukinut. Te godine, štafeta koja se već nalazila na putu kroz Hrvatsku, simbolično je prekinula svoje putovanje i položena je uz njegov odar u Saveznoj skupštini. I narednih godina nastavila je da kruži Jugoslavijom, kao znak vernosti idejama koje je Tito promovisao.

Međutim, kako su osamdesete odmicale, a političke i ekonomske tenzije među republikama rasle, entuzijazam je jenjavao. Slovenci su prvi odbili da učestvuju, a 1988. godine održan je poslednji slet u Beogradu. Već naredne godine, praksa je potpuno ukinuta.

Danas, više od tri decenije kasnije, 25. maj živi samo u sećanju starijih generacija i arhivskim snimcima koji podsećaju na jedno sasvim drugačije vreme.

Autor: S.M.