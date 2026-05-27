SPASIO SE NA VREME! Pokojnik za života imao DVE ŽENE koje nisu znale jedna za drugu - one to SAZNALE NA SAHRANI: Usledio haotičan obračun pored KOVČEGA (VIDEO)

Na jednoj sahrani u Meksiku odigrala se scena koja je u trenu poremetila mir i ozbiljnost poslednjeg ispraćaja pokojnika, pretvarajući bdenje u prizor koji su ožalošćeni posmatrali u neverici, a koji je kasnije završio i na društvenim mrežama.

Neprijatna situacija odvijala se tokom bdenja u Verakruzu. Sve je krenulo kada su dve žene, u trenutku emotivnog oproštaja od pokojnika, shvatile da su obe bile u vezi sa njim, koji je, kako se navodi, varao obe i time pokrenuo sukob koji je eskalirao tik pored kovčega.

"Ljubavi, nedostajaćeš mi"

Prema navodima, jedna od žena stajala je pored kovčega i tiho se opraštala od pokojnika, govoreći: "Ljubavi, nedostajaćeš mi."

Međutim, taj trenutak privukao je pažnju druge žene koja je bila prisutna na bdenju i koja je ubrzo posumnjala da se radi o još jednoj partnerki istog muškarca.

Usliedilo je suočavanje, tokom kojeg je druga žena prišla i pitala: "Ko si ti?", a nakon što je saznala da je i ona bila u vezi sa pokojnikom, situacija je brzo eskalirala.

Obe učesnice incidenta tvrdile su da su bile njegove partnerke, nakon čega je došlo do fizičkog obračuna.

Dramatični snimci sa lica mesta prikazuju kako se žene guraju i nasrću jedna na drugu, dok u jednom trenutku i poklopac kovčega umalo nije bio oboren. Prisutni su ubrzo reagovali i razdvojili ih, ali je scena već bila snimljena i kasnije se proširila internetom.

"Bolje što nije živ"

Video je postao viralan na Instagramu i pregledan je više od 150.000 puta, uz veliki broj komentara koji su se ubrzo nizali. Dok su neki bili šokirani onim što su videli, drugi su situaciju komentarisali kroz šalu, ističući koliko je čitav događaj bizaran i neprimeren. Takođe, bilo je i onih koji smatraju da je video napravljen uz pomoć veštačke inteligencije.

"Au, napisao bih da mu se loše piše, ali spasio se", "Ljudi, dajte, čist AI", "Bolje što nije živ" bili su samo neki od komentara ispod videa.

Autor: Iva Besarabić