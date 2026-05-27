MRAČNA VIZIJA BUDUĆNOSTI! 'Živi Nostradamus' upozorio svet: Ovaj trenutak će odlučiti sudbinu sveta

Brazilac Atos Salome (39) poznat je široj javnosti kao “Živi Nostradamus” zbog navodnih “predviđanja” svetskih događaja.

Mnogi ga nazivaju “modernim naslednikom” Mišela de Nostradama, a nedavno smo pisali o njegovoj izjavi da je rat sa Iranom tek u “početnoj fazi” i da bi situacija mogla da preraste u “potpuno novi oblik globalnog sukoba”.

Sada je Salome izneo novo “predviđanje” koje se odnosi na budućnost čovečanstva, svemirsku trku i razvoj tehnologije, a koje bi moglo da promeni način na koji funkcionišu države, vojske i bezbednosni sistemi.

“Sledeća globalna hegemonija neće biti određena onim što se nalazi na Zemlji, već time ko bude dominirao orbitom“, rekao je Brazilac.

Na prvi pogled, njegovo “predviđanje” više liči na konstataciju. Naime, poslednjih meseci sve češće se govori o “novoj svemirskoj trci” tehnoloških milijardera Ilona Maska i Džefa Bezosa, posebno nakon planova o lansiranju hiljada satelita u orbitu.

Pored toga, pažnju javnosti izazvala je i tehnološka kompanija koja je otkrila ideju za postavljanje ogromnih svemirskih ogledala oko planete, sa idejom da Zemlja bude obasjana gotovo neprekidnim dnevnim svetlom.

Međutim, prema Salomeovim tvrdnjama, suština “problema” nije u ambicijama milijardera, već u tome da bi svemir uskoro mogao postati novo “bojno polje velikih sila”.



On navodi da privatne kompanije već razvijaju projekte “rudarenja asteroida”, dok vojske najmoćnijih država ulažu milijarde dolara u autonomne satelite i “tajne orbitalne tehnologije”.

Zbog toga, Salome “predviđa” da bi oružje raspoređeno u svemiru u narednim godinama moglo postati "potpuno uobičajena stvar", prenosi LadBible.



Ipak, “svemirski sukobi” nisu jedina stvar koja ga zabrinjava. “Živi Nostradamus” upozorava i na ubrzan razvoj kvantnih računara, za koje veruje da bi mogli predstavljati “prekretnicu u istoriji čovečanstva”, uporedivu s otkrićem električne energije.



Kvantni računari predstavljaju napredne sisteme koji koriste principe kvantne fizike da bi rešavali izuzetno složene probleme. Stručnjaci smatraju da bi mogli da pronađu odgovore za zadatke koje današnji računari ne mogu da reše.

Iako je tehnologija daleko od masovne upotrebe, Salome veruje da bi upravo kvantni računari mogli dovesti do “urušavanja savremenih sistema bezbednosti”.

Po njegovim rečima, bankarski sistemi, lozinke, diplomatske komunikacije i vojne mreže danas se oslanjaju na matematičke metode zaštite koje bi kvantni računari uskoro mogli da “probiju” za svega nekoliko minuta.

”Čitav svet moraće ponovo da izgradi svoju digitalnu bezbednosnu arhitekturu. Vlade već tiho prelaze na ono što stručnjaci nazivaju postkvantnom kriptografijom“, kazao je Salome.

Treba napomenuti da se izjave Atosa Salomea zasnivaju isključivo na njegovim ličnim uverenjima i interpretacijama, pa tako ostaju u domenu spekulacija.

Autor: S.M.