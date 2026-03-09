'Novi Nostradamus' predviđa jezive stvari za 2026: Katastrofalni oblak gasa, sajber-napad...

Kreg Hamilton-Parker, javnosti poznat i kao “Novi Nostradamus”, više od tri decenije deluje kao medij i futurista, gradeći reputaciju osobe koja, kako tvrdi, ima “poseban uvid” u društvene, političke i globalne tokove.

Tokom godina, stekao je značajnu medijsku pažnju, naročito u Velikoj Britaniji, gde redovno iznosi svoja “predviđanja” o pravcu u kom se svet kreće.

"Videćemo ciljane napade"

Sada, nakon dramatične eskalacije na Bliskom istoku, njegove se reči ponovno preispituju. Hamilton-Parker tvrdi da se jedno od njegovih “predviđanja” za 2026. godinu već ostvaruje.



Tako podseća na ranija “predviđanja” o napadima na iransku nuklearnu i vojnu infrastrukturu.

“Verujem da će se to dogoditi u martu 2026. godine. Videćemo ciljane napade - ne samo na rukovodstvo, već i na preostale nuklearne objekte. Eskalacija će biti brza, a potom će se zaustaviti. Iznenadni udar, praćen povlačenjem, ostavljajući ishod iranskom narodu. Ne osećam prisustvo kopnenih trupa, pre će biti vazdušni udari i brza akcija“, kazao je za Mirror u februaru.

"Tumačim drevne tekstove"

Hamilton-Parker objašnjava da “predviđa” putem čitanja drevnih indijskih Nadi tekstova i saradnje sa suprugom Džejn. Tvrdi da je tako predvidio smrt kraljice Elizabete II i pandemiju.

On govori da će, čak i ako Iran prođe kroz političku tranziciju, pitanje nuklearnih kapaciteta možda “ostati sporno”, prenosi Mirror.

“Revolucije ne dovode uvek do rezultata koje ljudi očekuju, ponekad na vlast dolaze još gori režimi. Ne tvrdim da će se to ovde desiti, ali je rizik prisutan“, rekao je.



"Budućnost nije fiksna"

Kada je reč o ostalim “predviđanjima”, Hamilton-Parker spominje katastrofalni oblak gasa iznad Japana u avgustu 2026, zatim veliki sajber-incident koji bi mogao da poremeti kripto-valute i industriju veštačke inteligencije. Pominjao je i mogućnost da Donald Tramp zatraži treći mandat ako globalni sukob (moguće oko Tajvana) spreči održavanje regularnih izbora.

Ovaj Britanac “predviđa” bližu saradnju Kine i Rusije, a veruje da uticaj NATO-a može oslabiti, potencijalno dovodeći do pojave nove međunarodne strukture.



Uprkos alarmantnom tonu mnogih svojih “predviđanja”, insistira da budućnost nije fiksna.

“Nadi učenja naglašavaju da se budućnost može promeniti. Deo razloga zbog kojeg ovo govorim, jeste da ohrabrim ljude da šalju pozitivne misli, molitve i vizualizacije kako bi se umanjio uticaj događaja“.

Na kraju, napominjemo da svi navodi izneti u ovom tekstu potiču isključivo od Krega Hamiltona-Parkera. Predstavljaju njegove izjave iz javnih nastupa i medijskih intervjua i ne treba ih posmatrati kao izvesne, proverene ili potvrđene događaje.

