Ostvaruje se jezivo proročanstvo Baba Vange?! Planeta se sprema za zastrašujući događaj

U novembru 2026. godine, prema jednom od najneobičnijih tumačenja koja se pripisuju Babi Vangi, čovečanstvo bi moglo da se suoči sa događajem koji bi promenio pogled na svet: navodnim približavanjem ogromne svemirske letelice Zemlji.

To je, bez dileme, najdramatičniji deo priče o proročanstvima bugarske proročice za 2026. godinu. Vanga, čije se ime decenijama posle smrti i dalje vezuje za katastrofe, ratove, političke preokrete i tehnološke skokove, ponovo se našla u centru pažnje zbog tvrdnji da je upravo sledeću godinu videla kao jednu od velikih prekretnica za čovečanstvo.

Ipak, već na početku treba biti oprezan. Mnoga navodna proročanstva Babe Vange danas kruže internetom bez jasnog porekla, bez zapisa, bez originalnog izvora i često bez ikakvog dokaza da ih je ona zaista izgovorila. Upravo zato se njene „vizije“ svake godine čitaju sa istom dozom radoznalosti i sumnje.

Novembar i navodni susret sa vanzemaljcima

Najviše pažnje privlači tvrdnja da bi se u novembru 2026. Zemlji mogla približiti velika letelica vanzemaljskog porekla. U tim interpretacijama, događaj se opisuje kao trenutak koji bi mogao da označi prvi ozbiljan kontakt čovečanstva sa civilizacijom izvan naše planete.

Smajlovićeva ukazala na žestoko licemerje

Zvuči spektakularno, ali nije prvi put da se Vangi pripisuje takva najava. Slične tvrdnje kružile su i za 2025. godinu, kada se pisalo da će do prvog kontakta sa vanzemaljcima doći tokom velikog međunarodnog sportskog događaja. To se, naravno, nije dogodilo.

Baš zbog toga se i sada postavlja isto pitanje: da li je reč o stvarnom Vanginom proročanstvu, kasnijem tumačenju ili internet mitu koji svake godine dobije novo ruho i novi datum?

Vanga, odnosno Vangelija Pandova Gušterova, rođena je 1911. godine u Strumici, a umrla 1996. Njeni sledbenici su je prozvali „Nostradamusom sa Balkana“, tvrdeći da je predvidela niz velikih događaja. Njeni kritičari, s druge strane, ukazuju da se ogroman deo tih tvrdnji pojavio tek naknadno, često bez dokumenata koji bi potvrdili da ih je zaista izrekla.

Ratovi, potresi i veštačka inteligencija

Pored navodnog novembarskog susreta sa nepoznatom letelicom, Babi Vangi se za 2026. pripisuju i mračna upozorenja o velikim geopolitičkim potresima. U pojedinim tumačenjima pominje se zaoštravanje odnosa između Istoka i Zapada, uz opasnost da krize oko Tajvana, Kine, Rusije i Sjedinjenih Američkih Država prerastu u sukob mnogo širih razmera.

Ta predviđanja često se povezuju sa strahom od Trećeg svetskog rata, iako nema pouzdanog dokaza da je Vanga baš tim rečima govorila o 2026. godini. Ipak, zbog današnjih tenzija u svetu, takve tvrdnje lako dobijaju pažnju publike, posebno kada se uklope u već postojeći osećaj da se globalni poredak menja.

Još jedan deo navodnih proročanstava odnosi se na prirodne katastrofe. Prema tim interpretacijama, 2026. bi mogla doneti snažne zemljotrese, vulkanske erupcije, ekstremne vremenske pojave i klimatske poremećaje koji bi pogodili veliki deo planete. Najdramatičnija tvrdnja govori da bi čak sedam do osam odsto kopnene mase Zemlje moglo biti zahvaćeno katastrofalnim događajima.

U istom nizu nalazi se i priča o veštačkoj inteligenciji. Vangi se pripisuje upozorenje da će tehnologija toliko napredovati da će čovek početi da gubi kontrolu nad sistemima koje je sam napravio. To danas zvuči posebno snažno, jer se svet već suočava sa pitanjima radnih mesta, kontrole podataka, automatizacije, deepfake sadržaja i uloge mašina u donošenju odluka.

Ukratko, ono što je nekada zvučalo kao naučna fantastika, sada se uklapa u debate koje se vode svakog dana: koliko daleko sme da ide veštačka inteligencija i ko će je zaustaviti ako jednom pređe granicu?

Ima i svetlijih tumačenja

Nisu sva proročanstva koja se vezuju za Babu Vangu obojena katastrofom. Njenim imenom se povezuje i tvrdnja da bi 2026. mogla doneti ozbiljan iskorak u medicini.

Prema tim tumačenjima, krvni testovi za rano otkrivanje više vrsta raka mogli bi da uđu u širu upotrebu u bar jednoj velikoj državi. Takvi testovi posebno bi značili kod karcinoma koji se teško otkrivaju u ranoj fazi, poput raka pankreasa i jajnika.

Pominje se i napredak u razvoju sintetičkih organa, što se uklapa u širu ideju da bi medicina u narednim decenijama mogla da promeni način na koji lečimo najteže bolesti i produžavamo ljudski život.

Ako se taj deo navodnih proročanstava pokaže makar delimično tačnim, 2026. ne bi bila samo godina straha, već i godina važnog naučnog pomaka.

Autor: S.M.