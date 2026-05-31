Muškarac saznao da umire, a onda je dobio ogromnu sumu na lutriji: Ono što je uradio nakon toga slama srce

Muškarac iz Zapadne Australije, kome su lekari nedavno saopštili da ima još samo nekoliko meseci života, osvojio je 772.000 dolara na lutriji i poručio da sada bar zna da njegova porodica neće ostati bez sigurnosti kada njega više ne bude.

Dobitnik, koji je u pedesetim godinama, bio je jedan od osam srećnika u nacionalnom izvlačenju „Saturdej loto“, u kojem je ukupni fond iznosio šest miliona dolara. Njegova priča odmah je privukla pažnju jer je novac stigao u najtežem mogućem trenutku: posle dijagnoze terminalne bolesti.

Za njega, dobitak nije bio samo razlog za slavlje. Bio je uteha, olakšanje i način da svojoj porodici ostavi nešto više od uspomena.

- Mogu da odem sa osmehom na licu - rekao je dobitnik.

Dodao je da je i pre lutrijskog dobitka pokušao da porodicu ostavi u što boljem položaju.

- Bio sam spreman, bez dugova i sa pristojnom penzijskom štednjom, ali sada znam da će moja porodica posle ovog dobitka biti zaista dobro obezbeđena - poručio je on.

Listić kupljen u poslednjem trenutku

Priča je još neobičnija jer je čovek gotovo propustio izvlačenje. Listić je kupio samo pet minuta pre zatvaranja uplate.

- Video sam da je 17.55 i pomislio: bolje da požurim i kupim loto listiće - ispričao je on.

Kako je objasnio, uvek kupuje dve kombinacije: jednu sa omiljenim brojevima i jednu nasumičnu.

- Obično odbijem prvi izbor nasumičnih brojeva i uzmem drugi, ali pošto je bilo veoma blizu 18 časova, kada se uplata zatvara, zadržao sam prvi izbor. Upravo je taj listić bio dobitni - rekao je muškarac.

On i njegova supruga posebno su se iznenadili kada su videli da je dobitna kombinacija bila na liniji broj 16. Taj broj za njih ima posebno značenje.

- Venčali smo se šesnaestog, a dobili smo deset godina i jednu nedelju posle venčanja - rekla je njegova supruga.

Zatim je dodala:

- Gradili smo mnogo uspomena, ali ovu će biti teško nadmašiti. I sada konačno mogu da kažem da sam udata za milionera - rekla je ona.

Novac za porodicu i poslednje zajedničko putovanje

Par planira da deo novca potroši na avionske karte u biznis klasi kako bi posetili porodicu na istočnoj obali Australije. Zbog bolesti su se već bili pomirili sa tim da do tog susreta možda neće doći.

- Već smo se bili pomirili s tim da nećemo moći da ih vidimo, zato je ovo za nas veoma posebno -rekao je dobitnik.

On je naglasio da mu posebno znači što će moći da pomogne članovima porodice koji su prolazili kroz težak period.

- Drago mi je što ću moći da pomognem nekima od njih, jer im u poslednje vreme zaista nije bilo lako - poručio je on.

Portparolka „Loterivesta“ Dženi Fichharding rekla je da je ova priča ostavila snažan utisak na sve koji su je čuli.

- Uvek je dirljivo upoznati ljude koji su osvojili sumu koja menja život, ali postoje stvari koje novac ne može da kupi - rekla je Fichharding.

Autor: S.M.