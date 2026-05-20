'NE ŽURIM DA POSTIGNEM SPORAZUM S IRANOM' Tramp tvrdi: Netanjahu će raditi ono što tražim

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da ne žuri sa postizanjem sporazuma sa Iranom i poručio da će izraelski premijer Benjamin Netanjahu "uraditi sve što od njega bude tražio" kada je reč o eventualnim vojnim potezima prema Iranu.

Odgovarajući na pitanja novinara, Tramp je rekao da ima dobar odnos sa Netanjahuom i da očekuje potpunu usklađenost stavova, preneo je AP.

- On će uraditi sve što ja želim. Veoma je dobar čovek, i ne zaboravite da je bio premijer u ratnom periodu - rekao je Tramp.

Na pitanje da li je spreman na ograničeni sporazum sa Iranom koji bi uključivao otvaranje Ormuskog moreuza i produženje prekida vatre, Tramp je rekao da "nije u žurbi" da postigne dogovor.

On je dodao da bi, po njegovom mišljenju, bilo poželjno da se izbegnu ljudske žrtve, ali da su sve opcije i dalje na stolu. Tramp je istakao i da ne razmišlja o predstojećim međuizborima u novembru u SAD kada donosi odluke u vezi sa Iranom, odbacujući tvrdnje da izborni ciklus utiče na njegov pristup.

- Svi pričaju o tome, 'Oh, međuizbori'. Uopšte ne razmišljam o međuizobrima izborima kada proučavam iransko pitanje i ne žurim da postignem dogovor - rekao je Tramp.

Tramp je ocenio i da je situacija u Iranu napeta zbog loših ekonomskih uslova i nezadovoljstva građana, dodajući da "postoji mnogo besa u zemlji".

Govoreći o poređenju sa dugotrajnim američkim vojnim angažmanima u prošlosti, Tramp je naveo da je aktuelni proces oko Irana znatno kraći i da traje svega nekoliko meseci.

- U Iranu smo tri meseca, a većinu vremena imamo prekid vatre - rekao je američki predsednik.

Autor: Iva Besarabić