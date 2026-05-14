Netanjahu tvrdi da je TAJNO POSETIO EMIRATE tokom rata Izraela i Irana, UAE negira navode

Premijer Izraela Benjamin Netanjahu tajno je posetio Ujedinjene Arapske Emirate (UAE) tokom rata Izraela i Sjedinjenih Američkih Država sa Iranom, saopštila je kancelarija izraelskog premijera.

Kako se navodi, Netanjahu se sastao sa predsednikom UAE, šeikom Mohamedom bin Zajedom, a iz kancelarije izraelskog premijera ocenili su da je poseta dovela do "istorijskog proboja" u odnosima između Izraela i Emirata, preneo je Tajms of Izrael.

Američki zvaničnici prethodno su objavili da je Izrael tokom sukoba sa Iranom poslao bateriju sistema "Gvozdena kupola" i vojnike u UAE radi upravljanja tim sistemom.

Prema pisanju lista Volstrit džornal, direktor obaveštajne agencije Izraela - Mosada David Barnea najmanje dva puta je tokom rata boravio u Emiratima kako bi koordinisao aktivnosti povezane sa sukobom sa Iranom.

Arapski zvaničnici i izvor upoznat sa situacijom naveli su da su Izrael i UAE navodno koordinisali i napad na veliko iransko petrohemijsko postrojenje.

Izrael i Ujedinjeni Arapski Emirati normalizovali su odnose 2020. godine, dok je Netanjahu, prema ranijim navodima medija, još 2018. godine tajno posetio UAE radi sastanka sa Bin Zajedom.

Vlada UAE demantovala Netanjahua

Vlada Ujedinjenih Arapskih Emirata demantovala je danas izjavu Netanjahua prema kojoj je on tajno posetio tu zemlju tokom rata Izraela i Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana.

U saopštenju Ministarstva spoljnih poslova UAE navodi se da su odnosi te zemlje i Izraela javni i uspostavljeni u okviru dobro poznatih i javno deklarisanih Avramovih sporazuma, prenosi Rojters.

"Odnosi nisu zasnovani na tajnost, tako da su sve tvrdnje u vezi sa nenajavljenim posetama ili aranžmanima neosnovane, osim ako ih nisu zvanično potvrdiii UAE", navodi se u saopštenju.

Autor: Iva Besarabić