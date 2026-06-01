UŽAS NA SVADBI: Mlada je mislila da će skok u bazen u venčanici biti zabavan: Istog trenutka je počela da se davi

Do kraja svadbene večeri Šelbi i Kori Kraford bili su oznojeni, iscrpljeni i u potrazi za još jednim zabavnim trenutkom pre nego što se slavlje završi.

Skok u bazen u venčanici i odelu delovao je spontano, razigrano i potpuno bezazleno za ovaj par, prenosi People.

"To je nešto što sam ranije viđala da drugi rade i mislila sam da bi bio zabavan način da završimo veče“, izjavila je tridesetogodišnja Šelbi Kraford.



Mlada iz Čatanuge kaže da je ranije tokom dana usput pomenula tu ideju, ali plan nije postao stvarnost sve do kasno uveče, kada su letnja vrućina i uzbuđenje zbog venčanja dostigli vrhunac. Stojeći pored bazena sa svojim suprugom Korijem (35), odluka je odjednom delovala sasvim prirodno.



"Pred kraj večeri samo smo rekli jedno drugom: da, hajde da to uradimo", priseća se ona.

Pre nego što je skočila, Krafordova je mislila da će moći da kontroliše venčanicu pod vodom tako što će rukama držati tkaninu spuštenu uz bokove. Međutim, onog trenutka kada je skočila u bazen, potpuno je zaboravila na to.

"Kada sam zaista krenula da skočim, adrenalin me je potpuno obuzeo i nisam to uradila. Zbog toga mi je venčanica nakon skoka prešla preko glave", priseća se ona.



Kada je izronila, kaže da su se teški slojevi tkanine odmah zalepili za njeno lice. Iako više nije bila pod vodom, i dalje nije mogla normalno da diše.

"Nisam bila zadržana ispod vode, ali jednostavno nisam mogla da dođem do daha", kaže ona.

U međuvremenu, gosti koji su se nalazili u blizini nastavili su da snimaju ono za šta su verovali da je bezbrižan i zabavan trenutak sa kraja svadbene večeri. Krafordova kaže da niko nije shvatio da ima problema, jer nije vrištala niti panično mahala rukama.

"Zaista nisu mogli da primete da nešto nije u redu. Rekli su da sam tokom svega delovala toliko smireno i tiho", objašnjava ona.

Srećom, Kori je već bio pored nje u bazenu i brzo joj je pomogao da skloni venčanicu sa lica. Čak i tada, kaže Krafordova, prisutni nisu odmah shvatili koliko je situacija bila ozbiljna.

"Bili su šokirani", kaže ona.

Par je kasnije objavio video na TikToku, napisavši u tekstu: "Saksofoni postaju sve glasniji dok me svi snimaju kako se davim u venčanici. Nisu očekivali da će milioni ljudi gledati ovaj zastrašujući trenutak na mreži, iako sada ima 2,2 miliona pregleda. Kroford kaže da ga gotovo uopšte nije objavila".

"Smešno nam je što je uopšte postao viralan jer smo to radili samo zabave radi. „Skoro da nisam ni objavila video", kaže mlada.

Sada se par uglavnom smeje tom trenutku, iako Kroford priznaje da će im sećanje verovatno ostati zauvek u sećanju. Ona kaže da je incident već postao jedna od onih priča za koje znaju da nikada neće prestati da slušaju.

"Apsolutno“, kaže ona kada je pitaju da li će ih taj trenutak pratiti kroz brak. Nikada nećemo ovo zaboraviti", zaključuje ona.

Autor: S.M.