Oglas zapalio društvene mreže: Sedam Slovenki traži kapetana plovidbe, evo koliku dnevnicu nude

Potražnja za skiperima na Jadranu poslednjih je godina eksplodirala, a iskusni kapetani jedrilica i katamarana tokom sezone mogu da zarade i nekoliko hiljada evra za samo desetak dana plovidbe. Kako sve više turista bira odmor na moru umesto klasičnog apartmana, društvene mreže prepune su oglasa u kojima se traže ljudi spremni da provedu leto na brodu.

Jedan takav oglas ovih je dana privukao posebnu pažnju – sedam Slovenki traži skipera koji će ih voditi na jedrenje po Dalmaciji, ali uz iskustvo i odgovornost traže i nekoga ko može da prati njihovu energiju i smisao za zabavu.

Oglas je objavljen u Fejsbuk grupi "Skiperi i Hostese", u kojem sedam "veselih, energičnih i pomalo glasnih Slovenki" traži skipera za jedrenje od 23. do 26. septembra negde u Dalmaciji, iako tačna ruta još nije dogovorena. Od kandidata očekuju da zna da jedri, voli more i bude profesionalan, odgovoran i pouzdan. Osim toga, poželjno je i da poznaje skrivene uvale i najlepše delove Jadrana, ali i da ima smisao za humor kako bi se uklopio u njihovu atmosferu na brodu.

U oglasu navode da nude dnevnicu "od 230 evra po danu", odličnu zabavu i "pozitivnu energiju i ekipu za pamćenje". Potencijalnim kandidatima poručuju: "ako misliš da možeš da pratiš našu energiju, javi nam se", a oglas su zaključile rečenicom:

"Ova posada možda nije najtiša na moru, ali sigurno neće biti dosadna". Objava je ubrzo prikupila brojne komentare, među kojima su se javili i skiperi s iskustvom. Jedan im je poručio da je oglas dobro napisan, ali da skiper ipak određuje cenu dnevnice, dok drugi kroz šalu priznaje da bi se prijavio, ali da njegova supruga Slovenka ne veruje kada kaže da bi se "družio sa Slovenkama", pa mu ne dopušta prijavu.



Autor: Jovana Nerić