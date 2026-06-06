Oskar Vajld je OVAKO objasnio zašto neke ljubavi ne traju: Njegove reči i danas pogađaju pravo u srce

Citati koji prežive vekove imaju tedenciju da budu bolno istiniti. Jedan od takvih pripisuje se slavnom irskom piscu Oskaru Vajldu, čoveku čije su misli o ljubavi, ljudskoj prirodi i odnosima i danas podjednako aktuelne kao u njegovo vreme.

Njegova čuvena rečenica glasi:

"Kad muškarac jednom zavoli ženu, učiniće za nju sve - osim da nastavi da je voli."

Na prvi pogled zvuči cinično, možda čak i surovo. Međutim, iza ovih reči krije se mnogo dublje razmišljanje o tome kako se ljubav menja tokom vremena i zašto emocije koje su nekada delovale večne ponekad izgube svoju snagu.

Zašto nas ovaj citat toliko pogađa?

Većina ljudi barem jednom u životu doživi ljubav za koju veruje da će trajati zauvek.

U početku je sve intenzivno - poruke, uzbuđenje, planovi, želja da se drugoj osobi pruži baš sve. Međutim, kako vreme prolazi, svakodnevica često menja dinamiku odnosa.

Upravo na to je, čini se, mislio Oskar Vajld.

Njegove reči ne govore nužno o muškarcima ili ženama, već o ljudskoj prirodi. O činjenici da zaljubljenost i ljubav nisu uvek isto i da emocije koje spontano nastanu zahtevaju trud kako bi opstale.

Ljubav nije osećaj koji ostaje isti

Psiholozi danas potvrđuju ono što je Vajld intuitivno primećivao još krajem 19. veka.

Početna zaljubljenost uglavnom traje ograničen period. Nakon toga odnos ulazi u novu fazu u kojoj više nisu presudni leptirići u stomaku, već poverenje, poštovanje, posvećenost i spremnost da se veza neguje.

Mnogi ljudi upravo tada pogrešno pomisle da je ljubav nestala.

Zapravo, ona samo menja oblik.

Najveći izazov nije pronaći ljubav, već je sačuvati

Savremeni odnosi suočavaju se sa brojnim izazovima - ubrzanim načinom života, društvenim mrežama, stalnim poređenjem sa drugima i očekivanjem da emocije uvek budu jednako intenzivne kao prvog dana.

Zbog toga mnogi stručnjaci smatraju da uspešne veze ne opstaju zahvaljujući sreći, već zahvaljujući svakodnevnom izboru da ostanemo prisutni, zainteresovani i povezani sa partnerom.

Ljubav nije samo osećaj koji nam se događa.

Ona je i odluka.

Autor: Marija Radić