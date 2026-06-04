Vučić: Ne mislim da nas EU ucenjuje na bilo koji način, sa SAD o raznim investicijama

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas posle sastanka sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Koštom da ne misli da EU ucenjuje Srbiju na bilo koji način, kao i da naša zemlja kada je reč o saradnji i odnosima sa SAD razgovara sa Amerikancima o brojnim investicijama i da tu ima mnogo ideja za saradnju.

"Oni (EU) kažu svoje, mi kažemo svoje, nema tu velike filozofije", rekao je Vučić odgovarajući na zajedničkoj konferenciji za medije.

Vučić je tako odgovorio na pitanje koje je bilo upućeno Košti da Brisel uprkos tome što je Srbija ekonomski lider Balkana u privlačenju stranih investicija i ključni faktor stabilnosti stalno postavlja nove uslove i kočnice na evropskom putu Srbije i zbog čega EU kažnjava na neki način Srbiju ucenom umesto da nagradi njen ekonomski uspeh i konstruktivnu ulogu koju predsednik Vučić ima u regionu.

Na pitanje za Vučića da prokomentariše to što su odnosi Srbije i Sjedinjenih Američkih Država u snažnom zamahu, što potvrđuje i američki paviljon za Ekspo 2027 i pitanje koliko partnerstvo sa Vašingtonom pomaže Srbiji da ostane ekonomski jaka, dok istovremeno Brisel negde iz birokratskih razloga koči evropski put Srbije, Vučić je istakao da razgovramo sa Amerikancima o brojnim investicijama i da ima mnogo ideja, kao i da misli da je to, kako je rekao, komplementarno sa svim onim što radimo sa Evropljanima.

"Mislim da tu nema prevelikih problema, ali da li će dolaziti do, rekao bih, političkih različitih pogleda između Amerikanaca i Evropljana u budućnosti, nemam nikakve sumnje u to i to se više nikada neće vratiti na onaj nivo koji je bio pre, do pre nekoliko godina. Tako da, ali to je pitanje za jedne i druge, ne za nas, mi se trudimo da radimo ono što je najbolje za našu zemlju", rekao je Vučić.

Kaže i da je ponosan na napredak Srbije u odnosu na period kada je bio premijer.

"Plate u Crnoj Gori su bile 50 odsto više, u Bosni i Hercegovini 22 odsto više nego u Srbiji. Danas imamo veće plate nego Crna Gora i veće plate nego Bosna i Hercegovina. Navešću vam poslednji mesec, to je mart mesec kada imamo zvanične podatke. Dakle, uspeli smo nadoknaditi tih 50 odsto zaostatka i da imamo 10 ili 11 evra veće plate. Dakle, mi smo uspeli nešto i oni napreduju, svi dobro napreduju, tako da ja sam srećan i zadovoljan", rekao je Vučić.

Naveo je da se nada da sa Evropom možemo da radimo i na razvoju energetske infrastrukture, kao što radimo i na razvoju transportne infrastrukture.

"Želim da vam kažem da smo mi uputili, ja sam jedno pismeno predao gospodinu Košti, a tiče se naše železare, i zamolio sam da sa gospodinom Šefčovičem imamo nekako, rekao bih, bliži i snažniji kontakt da probamo da rešimo taj problem. Gospodin Macut je pokrenuo pitanje oko naših prevoznika pre svega, dakle da vidimo da i taj problem pokušamo da rešimo i nadamo se pozitivnom odgovoru iz Evrope", naveo je Vučić.

Dodao je da vidi da bi u našoj zemlji, istakao je Vučić, svako na ovu ili na onu stranu, ali da će Srbija ostati na evropskom putu.

"Vi ste videli da i kada smo sa našim kineskim prijateljima potpisivali sporazume, da je u njima stajalo da se mi nalazimo na evropskom putu i mi to ne krijemo ni pred kim, i tako je bilo, tako će i ostati", poručio je Vučić.

Autor: Pink.rs