VAŽNO JE DA PREDSTAVLJAM SRBIJU, IDEM U TIVAT: Vučić posle razgovora sa Koštom: U Crnoj Gori ću reći sve u lice, ne plašim se da kažem istinu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas posle sastanka sa predsednikom Evropskog saveta Antonijom Koštom da su imali otvorenu razmenu ideja i planove za budućnost i istakao da je to za našu zemlju koja se nalazi na evropskom putu od izuzetnog značaja.

Predsednik Vučić je na početku obraćanja rekao da je veoma zahvalan predsedniku ES na ovoj poseti.

- Na otvorenoj razmeni i ideja i planova za budućnost, i dugo smo govorili i sinoć, i jutros, i za nas je to od izuzetnog značaja. Ukupna trgovina robom i uslugama između Srbije i EU je čak 58 milijardi evra, najveći deo našeg izvoza i uvoza odlazi na EU, i ono što je važno naš izvoz raste. Mi smo bili na 54 odsto ukupnog izvoza zapadnog Balkana, danas je Srbija čak 57,1 odsto izvoza u EU - rekao je Vučić.

Vučić je otkrio da su pričali o raznim pitanjima, na koja do sada nisu bili dati dovoljno dobri odgovori.

- Od pravosuđa, do REM-a, računajući naravno i preporuke ODIHR-a za izbore. Usvojili smo četiri zakona, usvojićemo i dodatne, koji se odnose na finansiranje kampanja, a drugi je antikorupcijski zakon koji nije baš toliko protiv korupcije, već je protiv učešća funkcionera u kampanjama. Evropske vrednosti, izguraćemo to u naredne dve nedelje. Posebno je važno da zajedno sa Evropom uspemo u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije - kazao je predsednik Vučić.

Vučić ističe da će u potpunosti ispuniti zahteve Venecijanske komisije o setu pravosudnih zakona.

- Što se REM-a tiče ne znam kako to da rešimo, da nekome poklonite većinu u nekom telu, to nema nigde u svetu, ali rešićemo. Mnogo sam naučio od Košte, i znam da moramo tražiti kompromise svaki dan. Nudio sam dijalog svima, nikada nisu želeli, ni politički protivnici ni pojedine NVO. Oni misle da su nosioci sveukupne istine, i da neće da razgovaraju sa autoritarnim gadom i Hitlerom - istakao je Vučić.

Dodaje da ima velika očekivanja od samita u Tivtu.

- Nadamo se da će biti najava nekakve promene metodologije, ali mi moramo da radimo naporno, i zato je formiran tim na čelu sa Danijelom Apostolovićem koji radi svakodnevno. Nadam se i da Košta razume naše frustracije što pet godina nismo otvorili nijedan klaster, zbog sukoba u Ukrajini. Ali dobro, valjda dolaze neka bolja vremena, i ja se tome nadam. Zahvaljujući jednoj evropskoj autokompaniji, Stelantisu, imamo značajno uvećan izvoz ove godine, to nam poboljšava stopu rasta i BDP, i takođe želim da kažem da 60 odsto naše trgovine ide sa EU, i oni su ubedljivo najveći investitori u našoj zemlji - dodaje predsednik.

- Vidimo se večeras u Crnoj Gori, ako ne budem predstavljao hibridnu pretnju - rekao je Vučić Košti na kraju obraćanja.

Obraćanje Košte

Antonio Košta je izrazio saučešće zbog pogibije srpskog mirovnjaka u Libanu.

- Ja pozdravljam usvajanje četiri izborna zakona, koji su usvojeni prošle nedelje, i mislim da je to važan korak, a sada je važno zaključiti to tako što ćete se pozabaviti ostalim preporukama. Znam da ove reforme nisu lake, i one moraju da uključuju sve delove društva, uključujući opoziciju. Proces pristupanja nije samo zadatak vlade, već zahteva celokupnu mobilizaciju celog srpskog društva, što će vas približiti EU. Mi smo tu da vas podržimo u tim naporima, da približimo Srbiju članstvu u EU - kazao je on.

Košta ističe da je EU spremna da učini više, ali je dodao da tempo napretka zavisi od rešenosti Srbije.

- Vrata EU su otvorena, ali prostor za odlučne akcije je sada. Siguran sam da zajedničkim radom, na iskren način, možemo postići svoj cilj, kako bi Srbija postala punopravna članica EU - kazao je on.

Pitanja novinara

Vučić je, o upozorenju BIA da mu je život ugrožen ako ode u Crnu Goru, rekao da je pročitao sve, i da nije o tome pričao sa Koštom.

- Idem u Crnu Goru, veoma je važno da predstavljam Srbiju. Tako da, sve normalno. A o drugim stvarima govoriću u Crnoj Gori, da u lice kažem sve što imam, oko raznih tih igara gde je Srbija predstavljena kao mala Rusija, a oni su kao ugrožene baltičke zemlje. Ne plašim se da govorim istinu, dole ću o tome da govorim - istakao je Vučić.

Vučić je kazao da će Srbija ostati na evropskom putu, i da i u sporazumima koji su potpisani u Kini piše da je naša zemlja na evropskom putu.

- Tako je bilo, tako će i ostati, mi to ne krijemo od bilo koga - naglasio je predsednik.

Košta je, odgovarajući na pitanja novinara, rekao da se drugog dana na dužnosti, 2024. godine, sreo sa Vučićem.

- Od početka mog mandata, za mene je ključni prioritet bio zapadni Balkan. Proširenje nije lako, već izazovno, i za EU, a posebno za zemlje kandidate. Oni moraju da prenesu jezik i pravni poredak, ogromne pravne tekovine koje je EU razvila u proteklih 70 godina. Treba da reformišu institucije, ekonomsku strukturu, kao i da se usklade sa našom spoljnom politikom. To je vrlo zahtevan proces - kazao je Vučić.

Dodao je da je proširenje na zapadni Balkan najvažnije geopolitičko ulaganje EU, i da je Brisel odlučio da ubrza ritam sastanaka.

- Zato sada imamo dva samita godišnje, i nastavićemo da radimo na ovome. Važno je da analiziramo gde stojimo i šta možemo da uradimo bolje. Sutra će lideri zapadnog Balkana razgovarati kako da unapredimo svoju metodologiju, kako da napredujemo brže, a to ne znači da će biti lakše - rekao je Košta.

Na novo pitanje o putu u Tivat i saopštenju MSP Crne Gore, Vučić je rekao da ga to ne zanima, i da se u Beogradu trenutno nalazi predsednik Evropskog saveta.

Na insistiranje novinara da ponovo govori o Crnoj Gori, predsednik je rekao da će na tu temu pričati upravo u Crnoj Gori.

- Imamo važnog gosta u Srbiji danas, pričali smo o novoj dinamici oko samih pregovora i metodologiji. Žao mi je, nisam znao ni da je ekipa RTS doživela neprijatnost u Crnoj Gori... Ne znam za koga je to baš velika tajna da se Zvicer krije u Crnoj Gori, to svi znaju. Kad dođu tako veliki skupovi oni odu, uhapse levu papuču i narukvicu njegove žene, i kažu sada smo obavili posao. Nije to ni prvi i poslednji put. Ja sam dao reč i Ursuli fon der Lajen, i Košti da ću doći u Tivat. Ne vidim nikakav problem. A o svemu drugom govoriću dole, a ne ovde. Strpite se do večeras. Nemam strah da kažem šta mislim, a imam mnogo toga da kažem. Pa ćete saznati kakve su to bile hibridne pretnje recimo 15 marta, i koja su sve lica bila ovde u pokušaju da sruše državni poredak, pa nisu ni hapšeni ni proterani - dodao je on.

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Autor: Pink.rs