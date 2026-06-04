AKTUELNO

Politika

Važan susret u Palati Srbija: Vučić danas sa Koštom o najvažnijim pitanjima za Srbiju

Izvor: Tanjug, Foto: Printscreen Instagram ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovaraće danas u Palati Srbija sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom. Vučić i Košta će u 9.00 sati imati tet-a-tet azgovor, a zatim će uslediti plenarni razgovori delegacija Srbije i Evropske unije predvođeni Vučićem i Koštom.

Izjave za medije Vučića i Košte planirane su u 9.50 sati, saopštila je pres služba predsednika.

Podsetimo, Vučić je juče dočekao Koštu na beogradskom aerodromu "Nikola Tesla" i poželeo mu srdačnu dobrodošlicu.

- Ova poseta je važan podsticaj daljem jačanju odnosa Srbije i Evropske unije i potvrda je značaja dijaloga koji vodimo sa evropskim partnerima u vremenu brojnih izazova za sve nas - naveo je Vučić na Instagramu.

Vučić je istakao da je Srbija posvećena ubrzanju reformske agende i odgovornom pristupu procesu evropskih integracija, dok članstvo u EU ostaje naš strateški cilj.

- Verujem da je sada trenutak da se evropska perspektiva Zapadnog Balkana dodatno osnaži konkretnim koracima i snažnijom političkom podrškom - poručio je Vučić.

Košta boravi u poseti Zapadnom Balkanu od 1. do 5. juna kako bi se sastao sa liderima iz regiona i kopredsedavao Samitom EU-Zapadni Balkan u Tivtu.

Autor: A.A.

#Aleksandar Vučić

#Sastanak

#antonio košta

#palata srbija

POVEZANE VESTI

Politika

VUČIĆ RAZGOVARAO SA ANTONIOM KOŠTOM: Dogovorili smo zajednički angažman o važnim pitanjima od interesa za Beograd i Brisel

Politika

VUČIĆ SUTRA U BRISELU: Susret sa Ursulom fon der Lajen i Antoniom Koštom

Politika

BRINU ZA SVOJ NEZASLUŽENI EKSKLUZIVITET: Vučić spomenuo svoju ideju za Zapadni Balkan, Hrvati se odmah bune (FOTO)

Politika

VUČIĆ SE OGLASIO NAKON RAZGOVORA S KOŠTOM: Mi smo posvećeni evropskom putu i danas razgovaramo o svim pitanjima od uzajamnog interesa

Politika

Pitanje je kada će stići upozorenje za sekundarne sankcije, a tek tada nastaju pravi problemi: Vučić o situaciji sa energentima u Srbiji

Politika

VUČIĆ U BRISELU! Odličan sastanak sa Koštom - EU mora da pokaže jasne signale Srbiji!