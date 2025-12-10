AKTUELNO

Politika

Pitanje je kada će stići upozorenje za sekundarne sankcije, a tek tada nastaju pravi problemi: Vučić o situaciji sa energentima u Srbiji

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je večeri u Briselu koju je organizovala predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom.

On je tom prilikom komentarisao i situacija sa energentima u Srbiji.

- Razgovarali smo gde i koliko možemo da uvezemo derivate iz Bugarske i Rumunije, gde možemo da gradimo gasovode i naftovode. Pitanje je kada će stići upozorenje za sekundarne sankcije, a tek tada nastaju pravi problemi - rekao je Vučić.

On je naveo da nema veliki stah oko gasa koliko ima oko nafte.

- Tražili smo rešenja, nadam se da ćemo imati pomoć EU u tim pitanjima - rekao je on.

Autor: Iva Besarabić

