AKTUELNO

Politika

Vučić se oglasio nakon sastanka: Odličan i sadržajan razgovor sa Koštom o budućnosti odnosa Srbije i EU

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Instagram.com/buducnostsrbijeav ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom tokom njegove posete Beogradu o budućnosti odnosa Srbije i Evropske unije i istakao da su imali odličan i sadržajan razgovor.

"Odličan i sadržajan razgovor sa Koštom o budućnosti odnosa Srbije i Evropske unije, nastavku našeg evropskog puta i ključnim izazovima sa kojima se suočavaju Srbija, region Zapadnog Balkana i Evropa u celini", objavio je Vučić na instagramu.

Zahvalio je predsedniku Košti, kako je naveo, na ličnom angažovanju i spremnosti da sasluša stavove Srbije, kao i na podršci evropskoj perspektivi našeg regiona.

"Uveren sam da samo kroz iskren dijalog, međusobno poštovanje i zajednički rad možemo da gradimo stabilniju, bezbedniju i prosperitetniju budućnost za sve građane", istakao je Vučić.

Autor: Pink.rs

#Aleksandar Vučić

#Politika

#Sastanak

#Srbija

#antonio košta

POVEZANE VESTI

Politika

VUČIĆ RAZGOVARAO SA ANTONIOM KOŠTOM: Dogovorili smo zajednički angažman o važnim pitanjima od interesa za Beograd i Brisel

Politika

VUČIĆ U BRISELU! Odličan sastanak sa Koštom - EU mora da pokaže jasne signale Srbiji!

Politika

Važan susret u Palati Srbija: Vučić danas sa Koštom o najvažnijim pitanjima za Srbiju

Politika

VUČIĆ SE OGLASIO NAKON RAZGOVORA S KOŠTOM: Mi smo posvećeni evropskom putu i danas razgovaramo o svim pitanjima od uzajamnog interesa

Politika

VUČIĆ SUTRA U BRISELU: Susret sa Ursulom fon der Lajen i Antoniom Koštom

Politika

Vučić nakon sastanka sa Koštom: Srbija se nalazi na evropskom putu! Nije moje da slušam, nego da služim narodu