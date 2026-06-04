Vučić se oglasio nakon sastanka: Odličan i sadržajan razgovor sa Koštom o budućnosti odnosa Srbije i EU

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom tokom njegove posete Beogradu o budućnosti odnosa Srbije i Evropske unije i istakao da su imali odličan i sadržajan razgovor.

"Odličan i sadržajan razgovor sa Koštom o budućnosti odnosa Srbije i Evropske unije, nastavku našeg evropskog puta i ključnim izazovima sa kojima se suočavaju Srbija, region Zapadnog Balkana i Evropa u celini", objavio je Vučić na instagramu.

Zahvalio je predsedniku Košti, kako je naveo, na ličnom angažovanju i spremnosti da sasluša stavove Srbije, kao i na podršci evropskoj perspektivi našeg regiona.

"Uveren sam da samo kroz iskren dijalog, međusobno poštovanje i zajednički rad možemo da gradimo stabilniju, bezbedniju i prosperitetniju budućnost za sve građane", istakao je Vučić.

Autor: Pink.rs