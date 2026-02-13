VUČIĆ IZ MINHENA O EVROPSKOM PUTU: U EU su zadovoljni energetikom, ali ne ugrožavamo nacionalne interese!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Minhenu, nakon sastanka sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, da Srbija nastavlja reforme, ali kao suverena i nezavisna zemlja koja štiti svoje interese.

Vučić je istakao da, iako su odnosi sa Koštom prijateljski, teme razgovora nisu uvek lake i zahtevaju jasne stavove Beograda.

- Sa predsednikom Evropskog saveta Antonijem Koštom mi smo prijatelji dugi niz godina naravno nije bio jednostavan razgovor oni su zadovoljni kretanjima u srpskoj energetici zadovoljni su usvajanjem zakona o biračkom spisku, formiranjem neke komisije, nisam to baš ni ispratio tačno o čemu se radi - rekao je Vučić.

Predsednik se posebno osvrnuo na primedbe koje stižu iz Brisela, a tiču se pravosuđa i medijske sfere, poručivši da Srbija poštuje preporuke, ali drži do svog suvereniteta.

- Nisu zadovoljni promenama pravosudnih zakona. Nisam siguran da svi tačno znaju ni o čemu se radi. Znaju u Evropskoj komisiji sasvim izvrsno a svi znaju da su nezadovoljni. I ja sam rekao nikakav problem, ako Venecijanska komisija bude dala negativne komentare u skladu sa tim ćemo se ponašati, ali smo suverena i nezavisna zemlja i donosimo svoje zakone ali naravno ostalo je pitanje i REM-a - naglasio je šef države.

On je objasnio da se iza određenih zahteva kriju politički interesi manjine koja bi želela da uređuje medijsku scenu Srbije.

- Neki koji imaju značajnu manjinu, nisu ni blizu većine, hteli bi da imaju većinu, valjda pa da ukidaju pojedine televizije, tako zamišljaju svoj posao. Ali, dobro, nastavićemo posvećeno i ja sam rekao da ćemo raditi sve što možemo da Srbija napreduje na svom evropskom putu u narednom periodu ne ugrožavajući svoj vitalni nacionalni interes - istakao je Vučić.

Sumirajući susret sa prvim čovekom Evropskog saveta, predsednik je ocenio da je otvoren dijalog najbolji put za Srbiju.

- Uvek je dobro kada imate prijatelja na čelu Evropskog saveta, od kojeg možete da dobijete i savete, i kritiku, i prijateljsku, a i da imate pravo da odgovorite, da se čuje vaš stav i vaše mišljenje. U svakom slučaju, veoma sam zadovoljan - zaključio je Vučić.

