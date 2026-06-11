Zvanično najgledanija! Televizija Pink ubedljivo ispred konkurencije: I u danu za nama bili smo najgledaniji

Televizija Pink je tokom jučerašnjeg dana bila najgledanija televizija u Srbiji, govore jedini zvanični rezultati merenja gledanosti agencije Nilsen.

Televizija Pink je od svih komercijalnih emitera, ali i Javnog servisa Srbije bila gledanija u totalu,među ženskom publikom,među gledaocima starosti od 18 do 49 godina, među ženskom publikom starosti od 18 do 49 godina,među gledaocima sa teritorije Beograda,među gledaocima iz prestonice starosti od 18 do 49 godina,kao i među urbanom populacijom.

Verna Pinkova publika bila je uz najgledaniji rijaliti program:

Elita 9: Pitanja gledalaca – 18 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno 23 odsto ženskog auditorijuma



Milionski auditorijum pratio je Pinkov zabavni program:

Emisija Paparazzo lov je sa 15 odsto televizijskog auditorijuma, odnosno sa 18 odsto ženskog auditorijuma ušla u top 10 najgledanijih emisija u danu na svim televizijama

Televizija Pink bila je apsolutni lider u informativnom programu:

Nacionalni dnevnik je tokom jučerašnjeg dana bio najgledanija informativna emisija svih komercijalnih emitera

Slede ga Jutarnji dnevnik... Nacionalni dnevnik u 10.... Nacionalni dnevnik u 13..... Popodnevni dnevnik

Televizija Pink bila je dominantna kada je reč o serijskom programu:

Odlične rezultate gledanosti ostvarile su serije Klopka ljubavi, Oteta, Sudbina i Odbačena

Hvala na ukazanom poverenju! Ostanite uz program vaše televizije Pink!

Autor: D.Bošković