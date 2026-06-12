UMRLA TALNADSKA 'USPAVANA PRINCEZA': Onesvestila se, i od tada se nije budila 4 godine

Tajlandska princeza Badžrakitijaba Narendira Debjavati, najstarije dete tajlandskog kralja Maha Vadžiralongkorna, preminula je u 47. godini, saopštila je kraljevska palata u petak, nakon višestrukih zdravstvenih problema i skoro četiri godine provedene u komi.
Princeza je hospitalizovana u decembru 2022. godine nakon iznenadnog gubitka svesti izazvanog srčanim problemom tokom posete severoistočnoj provinciji Nakon Račasima.
Badžrakitijaba je helikopterom prebačena u glavni grad Bangkok radi lečenja. Preminula je u četvrtak uveče nakon što joj se stanje pogoršalo usled intraabdominalne infekcije, kolitisa, niskog krvnog pritiska, aritmije i poremećaja zgrušavanja krvi, navodi se u saopštenju palate.
Badžrakitijaba, poznata među građanima kao princeza Pa, rođena je 7. decembra 1978. godine kao ćerka tadašnjeg prestolonaslednika Vadžiralongkorna i njegove prve supruge, princeze Soamsavali.
Na Tajlandu će ostati upamćena po svojoj istaknutoj ulozi u javnom životu, naporima da unapredi uslove života zatvorenica i diplomatskoj karijeri.
Studirala je pravo na Univerzitetu Kornel, gde je stekla master i doktorat, a od 2006. do 2011. godine radila je kao pravnica u tajlandskom Državnom tužilaštvu. Od 2012. do 2014. bila je ambasadorka Tajlanda u Austriji, Sloveniji i Slovačkoj, nakon čega se vratila u tužilaštvo u Bangkoku.
Osnovala je i humanitarnu organizaciju koja se zalagala za prava zatvorenica, posebno žena koje su bile trudne tokom izdržavanja zatvorske kazne.
Godine 2017. imenovana je za ambasadorku dobre volje za vladavinu prava u jugoistočnoj Aziji pri Komisiji Ujedinjenih nacija za prevenciju kriminala i krivično pravosuđe.
U vojsku je prešla 2021. godine, kada joj je dodeljen čin generala. Služila je kao načelnik štaba u Kraljevskoj bezbednosnoj komandi.
Princeza je bila jedno od troje dece kralja Vadžiralongkorna koja imaju zvanične kraljevske titule i prema ustavu ispunjavaju uslove za nasleđivanje prestola.
U oktobru prošle godine preminula je i tajlandska kraljica majka u 93. godini života.
Autor: D.Bošković