UMRLA TALNADSKA 'USPAVANA PRINCEZA': Onesvestila se, i od tada se nije budila 4 godine

Tajlandska princeza Badžrakitijaba Narendira Debjavati, najstarije dete tajlandskog kralja Maha Vadžiralongkorna, preminula je u 47. godini, saopštila je kraljevska palata u petak, nakon višestrukih zdravstvenih problema i skoro četiri godine provedene u komi.

Princeza je hospitalizovana u decembru 2022. godine nakon iznenadnog gubitka svesti izazvanog srčanim problemom tokom posete severoistočnoj provinciji Nakon Račasima.

Badžrakitijaba je helikopterom prebačena u glavni grad Bangkok radi lečenja. Preminula je u četvrtak uveče nakon što joj se stanje pogoršalo usled intraabdominalne infekcije, kolitisa, niskog krvnog pritiska, aritmije i poremećaja zgrušavanja krvi, navodi se u saopštenju palate.

Badžrakitijaba, poznata među građanima kao princeza Pa, rođena je 7. decembra 1978. godine kao ćerka tadašnjeg prestolonaslednika Vadžiralongkorna i njegove prve supruge, princeze Soamsavali.



Na Tajlandu će ostati upamćena po svojoj istaknutoj ulozi u javnom životu, naporima da unapredi uslove života zatvorenica i diplomatskoj karijeri.

Studirala je pravo na Univerzitetu Kornel, gde je stekla master i doktorat, a od 2006. do 2011. godine radila je kao pravnica u tajlandskom Državnom tužilaštvu. Od 2012. do 2014. bila je ambasadorka Tajlanda u Austriji, Sloveniji i Slovačkoj, nakon čega se vratila u tužilaštvo u Bangkoku.

Osnovala je i humanitarnu organizaciju koja se zalagala za prava zatvorenica, posebno žena koje su bile trudne tokom izdržavanja zatvorske kazne.

Godine 2017. imenovana je za ambasadorku dobre volje za vladavinu prava u jugoistočnoj Aziji pri Komisiji Ujedinjenih nacija za prevenciju kriminala i krivično pravosuđe.

U vojsku je prešla 2021. godine, kada joj je dodeljen čin generala. Služila je kao načelnik štaba u Kraljevskoj bezbednosnoj komandi.



Princeza je bila jedno od troje dece kralja Vadžiralongkorna koja imaju zvanične kraljevske titule i prema ustavu ispunjavaju uslove za nasleđivanje prestola.

U oktobru prošle godine preminula je i tajlandska kraljica majka u 93. godini života.

Autor: D.Bošković