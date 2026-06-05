TUGA DO NEBA! Umrla čuvena Kanja King: Pre samo dve godine otkrila je da je teško bolesna

Osnivačica MOBO nagrada, Kanja King, preminula je u 57. godini nakon „hrabre” borbe sa rakom.

Kanja, koja je osnovala manifestaciju koja slavi i uzdiže muziku u Velikoj Britaniji, saznala je da ima rak debelog creva u četvrtom stadijumu 2024. godine. MOBO nagrade je osnovala dok je radila kao televizijski istraživač.

Prva svečanost održana je 1996. godine u dvorani „Grand Connaught Rooms” u Londonu. Od tada su na njoj nagrađivani pioniri muzičke scene kao što su Dejv, Gets, Hedi Van, Sentral Si, Ejč i dobitnica Merkjuri nagrade za 2022. godinu, Litl Simz.

Organizacija MOBO potvrdila je Kanjinu tragičnu smrt u dirljivoj posveti objavljenoj jutros.

U saopštenju se navodi: „Sa neizmernom tugom MOBO organizacija objavljuje da je preminula njena osnivačica i generalna direktorka, Kanja King, nosilac Ordena Britanske imperije (CBE).

Kanja je preminula mirno, 3. juna 2026. godine, nakon hrabre i, za nju karakteristično, odlučne borbe sa rakom debelog creva.

Bila je okružena svojom porodicom, bliskim prijateljima i ljubavlju. Muzički svet je izgubio jednog od svojih najizrazitijih i najneustrašivijih boraca.

Dodela MOBO nagrada za 2026. godinu, koja se održava u godini kada organizacija obeležava jubilarnu 30. godišnjicu, biće u potpunosti posvećena sećanju na nju. Svaki umetnik, svaki trenutak i svaka nota nosiće njeno nasleđe. Svet je bio neuporedivo bolje mesto sa Kanjom King u njemu.

MOBO porodica je slomljenog srca, ali i beskrajno zahvalna, ponosna i inspirisana svime što je dala muzici, kulturi i generacijama koje će ići njenim stopama.”

Kanja je u decembru 2024. godine, deleći vest o svojoj dijagnozi, sa tugom saopštila da joj je rečeno da joj je ostalo možda još samo šest meseci života. Ovu potresnu vest podelila je dok je primala nagradu za životno delo na ceremoniji „Live Awards” u londonskom Troksiju.

Kanja je tada hrabro izjavila:

„Ovo je nešto što nikada nisam očekivala i još uvek pokušavam da procesuiram. Ova dijagnoza nije kraj moje priče. To je prilika da glasnije prenesem poruku o važnosti rane detekcije. Ako moja priča može da spasi makar jedan život, onda je to priča koju vredi ispričati.”

Govoreći na dodeli MOBO nagrada prošlog februara, priznala je da, nakon šoka zbog saznanja da ima rak, nije znala da li će dočekati tu manifestaciju. Ova pionirka muzičke industrije prethodno se pridružila zvezdama na crvenom tepihu u prelepoj zlatnoj haljini.

Ona je prisutnima poručila:

„Vaša podrška i prijateljstvo mi znače više nego što ikada mogu da iskažem. Večeras, dok stojim ovde u Utilita areni i gledam ovu neverovatnu publiku, osećam duboku zahvalnost. Jer, bilo je vreme kada nisam mislila da ću stići do ove bine. Ali nikada nisam dozvolila drugima da definišu moje granice. Ni u životu. Ni u poslu. A svakako ne sada. Ovo nije kraj moje priče, ovo je novo poglavlje.”

Autor: N.B.