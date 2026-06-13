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OSVOJIO 500.000 EVRA NA LUTRIJI, ALI NIJE MOGAO DA IH PODIGNE: Zaplakao od radosti, a onda je usledio ŠOK

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Jeremy Wadsworth ||

Nigerijski državljanin Imagbe Ehizomvengi (36), koji je u Italiji osvojio 500.000 evra na instant srećki, dobio je dozvolu boravka nakon što je zbog neregularnog imigracionog statusa bio onemogućen da podigne nagradu.

On je u izjavi za Gardijan naveo da su teškoće njegovog imigracionog statusa dugog više od decenije "olakšane" nakon što je konačno dobio dozvolu boravka.

"Molio sam se za ovaj trenutak otkako sam stigao u Italiju. To je ogromno olakšanje. Možda mislite da je neverovatno, ali dobijanje dozvole za mene znači više od osvajanja novca. Želim da radim i doprinosim društvu", rekao je on.

Ehizomvengi je rekao da će organizovati zabavu na koju će svi biti pozvani. "Ali samo da proslavim dobijanje dozvole. Želim da radim i nameravam da čvrsto stojim na zemlji. Samo želim da živim normalan život", dodao je.

Nigerijac je srećku kupio za pet evra novcem koji je zaradio prodajom maramica i prosjačenjem ispred jednog supermarketa.

Nakon dobitka, od radosti je zaplakao, ali nije mogao da pristupi novcu jer nije imao dokumenta ni otvoren bankovni račun.

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Zbog toga se našao u pravnom vakuumu – bez mogućnosti da raspolaže dobitkom i bez regulisanog boravka u zemlji. Prethodno je odbijen njegov zahtev za "specijalnu zaštitu".

Sud u Ankoni je ove nedelje doneo odluku kojom mu se odobrava boravišna dozvola, čime je omogućeno rešavanje njegovog statusa i pristup dobitku.

Prema pisanju italijanskih medija, deo novca je u međuvremenu bio poveren poznaniku, što je dovelo do sporova oko upravljanja sredstvima, a deo iznosa je kasnije prebačen članovima njegove porodice.

Greb karte "Gratta e Vinci" su izuzetno popularne u Italiji. Nezaposleni ribar u Apuliji 2019. godine pronašao je dobitnu srećku od 100.000 evra u kanti za smeće i uspeo je da je unovči, dok je 2022. godine mladić u severnoj Italiji osvojio 500.000 evra i onesvestio se na licu mesta zbog šoka.

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Autor: Marija Radić

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