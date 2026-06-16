Dobra vest za planetu: Otkriveno čak 166.000 kvadratnih kilometara koralnih grebena otpornih na klimatske promene

Naučnici su identifikovali gotovo 166.000 kvadratnih kilometara koralnih grebena koji imaju sposobnost da prežive i oporave se od posledica klimatskih promena, pokazalo je novo istraživanje. Reč je o površini koja je gotovo tri puta veća od ranijih procena, što stručnjaci vide kao važan znak nade za ugrožene morske ekosisteme.

Koralni grebeni predstavljaju stanište za čak četvrtinu ukupnog morskog života na Zemlji, ali su poslednjih decenija pod velikim pritiskom zbog snažnijih tropskih oluja, zagađenja i masovnog izbeljivanja korala izazvanog rastom temperature okeana.

Naučnici pronašli "otpornije" grebene širom sveta

Analiza čak 45.000 istraživanja korala, zajedno sa klimatskim i okeanografskim podacima prikupljanim decenijama, omogućila je identifikaciju klimatski otpornijih koralnih grebena u 71 državi i na više od 100 teritorija.

Među njima su područja Kariba, kao i delovi Tihog i Atlantskog okeana, koji ranije nisu bili prepoznati kao moguća utočišta za korale.

"Koralni grebeni često se prikazuju kao ekosistemi koje više nije moguće spasiti, ali ovo istraživanje pokazuje suprotno. Sada znamo gde postoji nada, ali potrebna je politička volja", poručila je Emili Darling, jedna od autorki istraživanja i direktorka zaštite korala u organizaciji Vajldlajf Konzervejšn Sosajeti.

Samo mali deo je pod zaštitom

Države trenutno rade na planovima zaštite kojima bi do kraja decenije pod formalnu zaštitu stavile 30 odsto kopnenih i morskih područja, cilj poznat pod nazivom "30 do 30".

Međutim, istraživanje pokazuje da se svega 28 odsto najotpornijih koralnih grebena trenutno nalazi unutar zaštićenih područja, zbog čega stručnjaci upozoravaju na hitnost delovanja, posebno pred moguće jačanje fenomena El Ninjo.

Neke grebene možda više neće biti moguće spasiti

Stručnjaci ističu da bi novi podaci mogli pomoći državama da bolje rasporede ograničena sredstva i fokusiraju zaštitu na grebene koji imaju najveće šanse za opstanak.

Ipak, upozoravaju da su neki koralni sistemi već toliko oštećeni da bi u pojedinim slučajevima moglo doći do odustajanja od pokušaja njihove obnove kako bi se resursi usmerili tamo gde još postoji realna šansa za oporavak.

Autor: D.B.