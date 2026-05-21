VIRUS SE ŠIRI Potvrđen novi slučaj ebole u Kongu, stotinama kilometara od epicentra zaraze

Vlasti Demokratske Republike Kongo potvrdile su slučaj ebole u provinciji Južni Kivu, stotinama kilometara udaljenoj od epicentra epidemije u provinciji Ituri, dok zdravstveni stručnjaci upozoravaju da se virus širio neotkriven gotovo dva meseca pre nego što je epidemija zvanično registrovana prošle sedmice.

Kako su saopštile lokalne vlasti i pobunjenička Alijansa reke Kongo, koja kontroliše deo istočnog Konga, zaraženi je bio 28-godišnji muškarac iz ruralnog područja u blizini glavnog grada provincije Bukavu, koji je u međuvremenu preminuo i bezbedno sahranjen, preneo je Rojters

Navodi se da je pacijent prethodno putovao iz severnog grada Kisangani, ali detalji njegovog kretanja nisu objavljeni.

Portparol zdravstvenih vlasti Južnog Kivua, Klod Bahizire izjavio je da su u toj provinciji otkrivena dva sumnjiva slučaja ebole, uključujući i preminulog pacijenta, dok je druga osoba izolovana i čeka rezultate testiranja.

Prema podacima Ministarstva zdravlja Demokratske Republike Kongo, do sada je registrovano 670 sumnjivih slučajeva zaraze, od kojih je potvrđen 61, dok je prijavljeno 160 smrtnih slučajeva.

Dva potvrđena slučaja registrovana su i u susednoj Ugandi, čije su vlasti saopštile da će u narednih 48 sati obustaviti letove prema Kongu kao meru predostrožnosti.

Afrička unija saopštila je da će zbog pogoršanja zdravstvene situacije biti odložen samit Forum Indija-Afrika, koji je trebalo da bude održan u Nju Delhiju od 28. do 31. maja.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) tokom vikenda proglasila je epidemiju soja Bundibugjo međunarodnom vanrednom situacijom u oblasti javnog zdravlja, a za taj soj virusa trenutno ne postoji vakcina.

Tokom prethodne velike epidemije ebole u istočnom Kongu od 2018. do 2020. godine, u kojoj je umrlo gotovo 2.300 ljudi, stotine zdravstvenih centara bile su meta napada naoružanih grupa i lokalnog stanovništva, navodi Rojters.

Autor: A.A.