STRAVIČNA POŠAST SEJE SMRT, 80 MRTVIH OD EBOLE! Širi se smrtonosna EPIDEMIJA po Africi, pored Konga, zaraženi stanovnici i OVE države!

80 ljudi je umrlo u Kongu nakon ponovnog izbijanja epidemije ebole, saopštilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje o novom bilansu

Ministarstvo je kasno sinoć potvrdilo nove slučajeve, nakon što je u poslednjem bilansu potvrđeno 246 slučajeva i 65 smrti, a zaraza se proširila na provincije Rvampara, Mongvala i Bunija, prenela je danas britanska agencija Rojters na svom sajtu.

Afrički Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), glavna zdravstvena organizacija na tom kontinentu, potvrdila je petak ujutru novu epidemiju ebole u Kongu, a infekcija se tokom dana proširila i u susednu Ugandu. Prvi slučajevi su otkriveni u četvrtak.

Vlada Konga je saopštila da je aktivirala svoj centar za vanredne situacije u javnom zdravstvu, ojačala epidemiološki i laboratorijski nadzor i naredila brzo raspoređivanje timova za reagovanje.

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) saopštila je u petak da je poslala svoje timove u Kongo kako bi pomogla lokalnim lekarima i odvojila 500.000 dolara za suzbijanje zaraze u tom delu Afrike.

Poslednja epidemija ebole u Kongu je okončana pre oko pet meseci, nakon 43 smrtna slučaja.

Autor: D.Bošković