ALARM ZA CELU PLANETU: Smrtonosni virus se otrgao kontroli, ubija svakog drugog zaraženog, a medicina je NEMOĆNA – nema mu ni leka ni vakcine!

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) proglasila je vanrednu situaciju od međunarodnog značaja zbog izbijanja jezive epidemije ebole koja preti da izmakne svakoj kontroli. Dok stručnjaci upozoravaju da je situacija na afričkom tlu daleko gora nego što se zvanično prikazuje, u Evropi, a pre svega u Nemačkoj, hitno su upaljeni svi crveni alarmi u zdravstvenom sistemu zbog straha da bi smrtonosni virus mogao da stigne avionom.

Džejn Halton, predsednica Odbora Koalicije za inovacije u pripremi za epidemije (CEPI), izašla je u javnost sa dramatičnim i uznemirujućim upozorenjem koje je preneo Rojters:

"Ova epidemija je poput ledenog brega – mi trenutno vidimo samo njegov vrh, a i taj vrh je prilično veliki. Stvarni brojevi zaraženih na terenu su daleko veći od zvanično prijavljenih!"

Prema zvaničnim podacima koje je izneo generalni direktor SZO Tedros Adanom Gebrejesus, u istočnom delu Demokratske Republike Kongo već je zabeleženo oko 600 sumnjivih slučajeva i 139 sumnjivih smrtnih ishoda. Virus je cirkulisao mesecima pre nego što je uopšte otkriven, što znači da je broj obolelih već sada eksplodirao i da se zaraza širi nezaustavljivo.

Najveći užas: Novi soj potpuno otporan na modernu medicinu!

Ono što ovu situaciju čini najopasnijom zdravstvenom krizom u novijoj istoriji jeste činjenica da je epidemiju izazvao soj virusa "Bundibugio". Za razliku od češćeg soja "Zair" za koji medicina već ima razvijene tretmane i vakcine, za soj Bundibugio trenutno ne postoji apsolutno nikakav odobren lek, niti specifična vakcina!

Ebola kosi ljude u stravičnim mukama, a prenosi se direktnim kontaktom sa krvlju i telesnim tečnostima zaraženih ljudi ili životinja. Simptomi uključuju ekstremno visoku temperaturu, povraćanje i jeziva unutrašnja i spoljašnja krvarenja. Prosečna stopa smrtnosti iznosi stravičnih 50 odsto – što znači da ovaj virus ubija svaku drugu osobu koju zarazi! Naučnici pokušavaju da ubrzaju pretklinička testiranja i razviju vakcinu u roku od 100 dana, ali priznaju da je to u ovim uslovima izuzetno veliki izazov i gotovo nemoguća misija.

Panika u Nemačkoj: Otvaraju se hermetički karantini na pistama

S obzirom na to da je Nemačka, a posebno aerodrom u Frankfurtu, glavna kapija za letove iz Afrike ka Evropi, strah od "uvoza" smrtonosne ebole podigao je na noge tamošnje epidemiologe. Nemački instituti, predvođeni čuvenim Institutom "Robert Koh", hitno su izdali stroga uputstva za kontrolu putnika, a specijalne klinike za izolaciju visoko-zaraznih bolesti raspoređene širom zemlje stavljene su u stanje maksimalne pripravnosti.

Nemačka poseduje jedan od najmodernijih sistema za odbranu od bioloških pretnji na svetu. Slike koje stižu iz Berlina, Hamburga i Frankfurta prikazuju lekare u specijalnim zaštitnim odelima sa sopstvenim dovodom kiseonika (koja podsećaju na svemirska) i hermetički zatvorene kapsule za transport pacijenata.

Ukoliko se kod bilo kog putnika na aerodromu pojave sumnjivi simptomi poput visoke temperature i povraćanja, odmah se aktivira hitan i brutalan protokol:

Izolacija na samoj pisti: Avion se preusmerava na posebnu, izolovanu zonu piste.

Hermetički transport: Pacijent se pakuje u plastičnu kapsulu pod negativnim pritiskom (kako virus nikako ne bi mogao da izađe u vazduh).

Zatvorena odeljenja: Prebacuje se na jedno od 7 specijalizovanih odeljenja u Nemačkoj koja imaju sopstvenu filtraciju vazduha i vode, gde lekarima preti minimalan rizik od zaraze.

Nevidljiva pretnja prolazi kroz skenere: Šta ako zaraženi uđe u zemlju bez simptoma?

Ipak, ono što najviše plaši nemačke lekare jeste takozvani period inkubacije (vreme od trenutka kada se čovek zarazi do pojavljivanja prvih simptoma), koji kod ebole može trajati od 2 do čak 21 dan.

To znači da zaraženi putnik može potpuno normalno proći sve skenere i kontrole na aerodromu u Frankfurtu ili Minhenu, ući u zemlju bez ikakvih znakova bolesti, a da mu pozli tek nakon nekoliko dana usred grada. Pošto za ovaj soj ne postoje ni lek ni vakcina, eventualno širenje unutar bolnica u Evropi imalo bi katastrofalne posledice.

Nemački stručnjaci pokušavaju da smire javnost tvrdnjom da je rizik od masovne epidemije u Evropi ipak nizak jer se ebola ne prenosi lako kroz vazduh (poput korone), već isključivo direktnim kontaktom sa telesnim tečnostima, ali naglašavaju da je oprez cele planete na istorijskom maksimumu.





Autor: D.S.