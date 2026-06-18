Omiljena hrana Patrijarha Pavla nije bila ni meso ni voće: Raste pored puta, svi je zaobilaze, a on ju je jeo

Kada se govori o ishrani Patrijarha Pavla, mnogi najpre pomisle na skromnost. Njegov način života bio je jednostavan, bez raskoši i suvišnih navika, a upravo se ta jednostavnost ogledala i u onome što je svakodnevno birao da jede.

Među namirnicama koje su se često nalazile na njegovoj trpezi posebno mesto imala je jedna biljka koju su naše bake i deke decenijama cenile i koristile. Danas je mnogi zaobilaze, iako raste gotovo svuda oko nas.

Reč je o koprivi, biljci koju je patrijarh Pavle redovno konzumirao i za koju je verovao da ima blagotvorno dejstvo na organizam. Njegovo omiljeno piće bio je sok od paradajza, dok je kopriva zauzimala važno mesto u ishrani koju je smatrao prirodnom i korisnom.

Biljka koju narod vekovima naziva prirodnim blagom

Malo koja biljka ima tako dugu tradiciju u narodnoj medicini kao kopriva. Generacije su je koristile u ishrani, pripremale od nje čorbe, pite, variva i čajeve, verujući da doprinosi jačanju organizma.

U narodu se često govorilo da kopriva "jača krv", pa se zbog toga preporučivala osobama koje se osećaju iscrpljeno, brzo se zamaraju ili imaju manjak energije.

Njeni listovi koriste se dok su mladi i sveži, dok se nakon sušenja mogu pripremati kao čaj. Takav napitak mnogi piju i danas, ne samo zbog prijatnog ukusa već i zbog sastava kojim ova biljka raspolaže.

Šta se krije u listovima koprive

Razlog zbog kog se kopriva često nalazi na listama najkorisnijih biljaka leži u njenom nutritivnom sastavu.

Sadrži vitamin C, vitamin K, vitamin D, vitamine B grupe, kao i minerale među kojima se izdvajaju gvožđe i magnezijum. Upravo zbog sadržaja gvožđa često se povezuje sa ishranom osoba koje žele da obrate više pažnje na unos ovog minerala.

Kopriva sadrži i mravlju kiselinu, supstancu zaslužnu za karakteristično peckanje koje osećamo kada je dotaknemo golim rukama.

Zbog takvog sastava mnogi je nazivaju prirodnim multivitaminskim kompleksom.

Besplatna, dostupna, ali ne treba je brati bilo gde

Jedna od zanimljivosti vezanih za koprivu jeste činjenica da raste gotovo svuda. Upravo zato mnogi je smatraju jednom od najdostupnijih samoniklih biljaka.

Ipak, prilikom branja potreban je oprez.

Stručnjaci savetuju da se ne bere pored prometnih saobraćajnica, industrijskih zona i drugih potencijalno zagađenih područja. Biljke koje rastu u takvim uslovima mogu da apsorbuju štetne materije iz okoline.

Prilikom branja preporučuje se korišćenje rukavica kako bi se izbeglo peckanje kože.

Kopriva se može pripremati na različite načine. Mnogi je koriste za čorbe i variva, dodaju je u pite ili je pripremaju slično kao spanać.

Osušeni listovi često završavaju u šolji toplog čaja, naročito tokom hladnijeg dela godine.



Zanimljivo je da su mnogi recepti sa koprivom opstali decenijama upravo zahvaljujući tome što je ova biljka bila lako dostupna i deo svakodnevnog života na selu.

Zašto se priča o koprivi i danas

U vremenu kada se sve više govori o prirodnoj ishrani i povratku jednostavnim navikama, priča o patrijarhu Pavlu i njegovom odnosu prema hrani ponovo privlači pažnju.

Njegov izbor nije bio zasnovan na trendovima, već na uverenju da čovek treba da koristi ono što mu priroda daje i da vodi računa o umerenosti.

Kopriva je upravo jedan od takvih darova prirode - skromna biljka koju mnogi vide svakog dana, a retko razmišljaju o njenoj vrednosti. Patrijarh Pavle je u njoj prepoznavao nešto što je generacijama pre njega već bilo poznato - jednostavna rešenja često su najdugovečnija.

Autor: Jovana Nerić