Misteriozna struktura sa Marsa podstakla teorije o davno izgubljenoj civilizaciji na Crvenoj planeti (VIDEO)

Rover NASA na Marsu traga za tragovima drevnog života, ali nova fotografija podstakla je tvrdnje da je možda otkrio ruševine izgubljene civilizacije?!

Panoramski snimak napravio je rover Curiosity prošlog meseca unutar kratera Gejl, udarnog basena širokog oko 154 kilometra, koji je dom ovog rovera otkako je sleteo na Mars 2012. godine, prenosi Daily Mail.

Usred prašnjavog pejzaža, pojedini posmatrači ukazali su na formaciju u daljini za koju tvrde da podseća na građevinu sa ulaznim otvorom, sličnu ranim ljudskim nastambama.

Ovu teoriju izneo je Skot K. Voring sa sajta UFO Sightings Daily, koji tvrdi da izgleda kao da je ta struktura "napravljena od vrste glinenog maltera" kakvog, prema njegovim rečima, na Marsu ima u izobilju.

"Ono što izgleda kao isklesane stene zapravo su zidovi od materijala nalik glini i ulaz koji su napravila inteligentna bića kojima je bila potrebna zaštita od vremenskih uslova. Takve građevine postojale su na Zemlji u davnoj prošlosti, a postojale su i na Marsu", rekao je Voring.

NASA nije komentarisala najnovije tvrdnje, ali se ranije oglasila povodom sličnih nagađanja nakon što je rover Curiosity 2022. godine fotografisao formaciju nalik vratima.

Mysterious structure in NASA's Mars photo sparks theories of a long-lost civilization on the Red Planet https://t.co/67QsJ74gLa — Daily Mail (@DailyMail) 02. јул 2026.

"Humka na planini Šarp ima više prirodno nastalih pukotina, uključujući i jednu otvorenu pukotinu visoku približno 30 centimetara i široku oko 40 centimetara, što je otprilike veličina vrata za pse", saopštila je tada NASA.

"Ovakve otvorene pukotine u stenama veoma su česte, kako na Zemlji, tako i na Marsu".

NASA takođe ostaje pri stavu da nema nikakve dokaze o postojanju vanzemaljskog života i da do sada nije pronašla nikakve tragove sadašnjeg ili nekadašnjeg života na Marsu.

Dok je Voring uveren da je Curiosity snimio skriveni ulaz u marsovskom pejzažu, drugi smatraju da to nije slučaj.

"Ma ne, to je samo stenska formacija. Svakako mislim da je moguće da tamo postoje ulazi, ali ovo mi jednostavno izgleda kao senka", napisao je jedan korisnik mreže X ispod njegove objave.

Međutim, Voring je poručio:

"Verovatnoća da su inteligentna bića izgradila ovu strukturu... 100 odsto".

Rover Curiosity je robotsko vozilo veličine automobila, koje pokreće nuklearni izvor energije, a njegova misija je potraga za tragovima života i proučavanje jedinstvenog okruženja Crvene planete.

Fotografija koju je NASA objavila 2022. godine izazvala je veliku pažnju na internetu, a mnogi korisnici tada su takođe tvrdili da prikazuje vrata.

"Ovo izgleda kao da ga je napravio čovek", napisao je jedan korisnik na mreži X.

Drugi je objavio:

"Ovo nije prirodno! Uglovi su previše oštri, poput pravougaonika, da bi nastali prirodnim putem. To je izgradio neko ili nešto".

Varing već oko deceniju deli bizarno oblikovane stene na Crvenoj planeti, a još jedno je nedavno otkriće otkriveno ove nedelje. Na slici koju je snimio NASA rover Oportjuniti 2014. godine, čudno oblikovana stena leži na marsovskom pejzažu.

Varing je sugerisao da je u pitanju "vanzemaljski top", a NASA je poslala rover da je pronađe.

"Fotografije vanzemaljskog topa na Marsu, samo jedna još uvek postoji, ostale je NASA obrisala", podelio je Varing na mreži Iks.

Sliku je prethodno objavio Varing, napisavši u blogu da je navodno oružje "dugačko oko jedne stope".

"Moram da priznam... Neverovatno je. Tačna lokacija topa je na SOL 3773, što je između planine Edžkamb i grebena Vdovijak".

Dok Varing veruje da je objekat top koji leži na površini Marsa, skeptici tvrde da je to ništa više od prirodno oblikovane stene.

NASA rover Oportjuniti sleteo je na Mars 25. januara 2004. godine, dodirnuvši mali udarni krater poznat kao krater Orao na Meridijani planini.

Međutim, robot se utišao u junu 2018. godine tokom jake peščane oluje koja je zahvatila celu planetu i sprečila sunčevu svetlost da dopre do njegovih panela. Nakon što je mesecima pokušavala da ponovo uspostavi kontakt, NASA je zvanično proglasila misiju završenom u februaru 2019.

Autor: Marija Radić