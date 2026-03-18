VODA JE POSTOJALA NA MARSU: Rover NASA otkrio podzemne ostatke drevne rečne delte

Koristeći georadar NASA-e, rover Perseverans otkrio je podzemne ostatke drevne rečne delte na Marsu, što je jedan od uverljivijih dokaza da je voda nekada tekla po površini te planete.

Istraživači su rekli da je rover sa šest točkova otkrio geološke karakteristike do 35 metara pod zemljom na 6,1 kilometar terena unutar kratera Jezero, područja na severnoj hemisferi Marsa za koje se veruje da je nekada bilo poplavljeno vodom, prenosi Rojters.

Rover Perseverans je identifikovao slojevite sedimente i erodirane površine koje ukazuju na postojanje delte i lepezaste naslage sedimenta velikih razmera formirane na mestu gde reka ulazi u veću vodenu površinu poput jezera.

Procenjuje se da zatrpana delta datira iz perioda od pre oko 3,7 do 4,2 milijarde godina.

Mars je kao i Zemlja formiran je pre otprilike 4,5 milijardi godina, što znači da je ova delta postojala relativno rano u istoriji Crvene planete.

Istraživači su rekli da je ova delta prethodila sličnoj obližnjoj površinskoj strukturi nazvanoj Zapadna delta, koja datira pre oko 3,5 do 3,7 milijardi godina.

Roverov instrument RIMFAX šalje radarske impulse nadole i beleži impulse koji se odbijaju od podzemnih struktura, omogućavajući trodimenzionalno mapiranje podzemlja. Novi nalazi su zasnovani na najdubljim podacima RIMFAX-a prikupljenim do sada, pribavljenim od septembra 2023. do februara 2024. tokom perioda od 250 marsovskih dana.

Pošto se voda smatra ključnom za mogućnost prošlog života na Marsu, sve veći broj dokaza o njenom postojanju na toj planeti u prošlosti je od posebnog interesa.

Mars, sada hladan i pust, davno je posedovao gušću atmosferu i topliju klimu, što je omogućavalo tečnu vodu na njegovoj površini.

„Na osnovu karakteristika koje je mapirao RIMFAX, verujemo da je krater Jezero bio domaćin drevnom okruženju bogatom vodom, sposobnom za očuvanje biološkog potpisa koji je postojao pre formiranja zapadne delte Jezera“, rekla je planetarna naučnica sa UCLA Emili Kardareli, članica naučnog tima Perseverance i vodeća autorka istraživanja objavljenog u sredu u časopisu Science Advances.

Biološki potpis se odnosi na hemijske ili fizičke dokaze koji ukazuju na prošli ili sadašnji život.

Na Zemlji, rečne delte su mesta koja koncentrišu sedimente i stvaraju niše pogodne za mikrobni život.

Naučnici su prošle godine objavili da uzorak stene koji je Perseverance dobio u krateru Jezero sadrži potencijalni biološki potpis koji ukazuje na drevni mikrobni život, iako seminerali u uzorku mogu formirati i kroz nebiološke procese.

Stena datira od pre otprilike 3,2 do 3,8 milijardi godina. Perseverans od 2021. godine istražuje krater Jezero.

Naučnici veruju da su se rečni kanali prelili preko zida kratera i stvorili jezero.

Autor: Marija Radić