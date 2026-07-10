Ponovo radi autobus na liniji '666', poslednja stanica je više nego zanimljiva: Spremite se, počelo je!

Autobuska linija 666, popularno nazvana "Autoput za pakao” (Highway to Hel), ponovo "juri" poljskim putevima.

Prošle su tri godine otkako je oznaka linije promenjena u 669, a zbog kritika pojedinih zajednica.

Međutim, to je izazvalo reakciju šire javnosti, pokrenute su peticije za vraćanje originalne oznake, a čitava situacija postala je tema medijskih izveštaja i van zemlje.

I tako je autobuskoj liniji vraćena stara oznaka.

"Broj 666 je namerno izabran kao element marketinške komunikacije, s ciljem da poveća vidljivost linije na popularnoj turističkoj ruti ka Helu", rekao je portparol FlixBusa, Aleksander Kalenik.

Trasa je prvobitno uvedena 2006. godine i saobraćala je od mesta Debki do Hela, a sada će povezivati Krakov i Hel. Na putu će autobus prolaziti kroz neka od najpopularnijih mesta na istoimenom poluostrvu.

Zanimljivo da naziv Hel nema veze sa engleskom izrazom hell. Poreklo imena vodi do starih germanskih jezika, u kojima hel označavala peščanu dinu ili uzvišenje uz obalu.

Na srednjovekovnim danskim mapama poluostrvo se pojavljivalo pod nazivom Heel, što se verovatno odnosilo na njegov karakterističan oblik.

Autor: Marija Radić