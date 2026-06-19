Sve više kipti od besa: Viktoru pun kofer Mininih gluposti, ne može da veruje da ga upoređuje s Mensurom! (VIDEO)

Pakao!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', takmičari su imali prilike da pogledaju kako Mina Vrbaški upoređuje Viktora Gagića sa Mensurom Ajdarpašićem.

- Mislim da je jako glupo da ona pominje bivšeg i da ga poredi sa mnom. Ne znam šta bih rekao, već su me upoređivali s njim - rekao je Viktor.

- Ja sam htela sebe lažno da ubedim da ću moći da preguram neke stvari. Ja sam pokušala sebe da uzdignem, tako što ću njega da srušim - rekla je Mina.

- Ovo ti je čist primer kako Maja i Mina koje važe za dve najatraktivnije devojke, a nemaju samopouzdanja uopšte. One gaze druge da bi izdigle sve. Viktore, da li misliš da Mina sebe vrednuje? - upitala je Matora.

- Ne - rekao je Viktor.

- Ja priznajem da sam emotivno nestabilna, ja želim da pomognem sebi - rekla je Mina.

- Normalno je da ćeš da se iskompleksiraš kad te poredi sa Mensurom. On jeste imao samopouzdanje, ali je mogao da ga svako iskompleksira i svako mu je znao slabu tačku - rekla je Matora.

Autor: N.P.