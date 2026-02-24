Bebica kipti od besa: Zbog Teodorinog najavljenog odlaska kod roditelja doživeo pomračenje, haos u Eliti! (VIDEO)

Pakao!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Macanoviću Bebici kako bi progovorio o Teodori Delić.

- Ona non stop priča da hoće da prekine i shvatio sam da ona traži razlog da raskine sa mnom - rekao je Bebica.

- Teodora je ista kao on - rekao je Janjuš.

- Ja nisam rekla da idem ka raskidu, već sam rekla da ovaj odnos nema perspektivu - rekla je Teodora.

- Ja trebam da sedim i budem normalan dok ti sediš s Filipom, nemoj da me upoređuješ s drugim ljudima. Ukoliko napolju vide da se ti smeješ i cerekaš normalno je da će svi da te spajaju - rekao je Bebica.

- Tebi je trebalo da bude normalno da ću da idem kod svojih. Foliraš se da si saznao od Terze, ja sam ti rekla to u Pabu. Ti si se usr*o da me majka ne okrene, a ja idem kod roditelja i trebaš da budeš srećan - rekla je Teodora.

Autor: N.Panić