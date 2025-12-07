Opšti haos u Eliti: Zorica svojim izlaganjem o Bebici probudila bes u Alibabi, gori sve! (VIDEO)

Pakao!

U toku su ''Nominacije'', a ovonedeljni potrčci bili su Nenad Macanović Bebica i Jovana Mitić koji su tokom ove noći slušali mišljenje svojih cimera o njima. Ivana Šopić dala je reč Zorici Marković.

- Jovana je lepa žena i lavica, samohrana majka. Ona je jako inteligentna i kada smo se uselili u Elitu, ja sam istog dana započela komunikaciju s njim. Za sve ovo vreme shvatila sam da je ona dijamant za svih devet sezona po moralu i svemu ostalom. Takmičari su pokušali da je ospore na svaki način jer oni pametne ne vole - rekla je Zorica.

- Nas dve imamo poseban odnos od samog početka i ona je tu bila za mene - dodala je Jovana.

- Ja ću ga osloviti sa Macanovićem jer on ima samo dobro prezime. On je rizikovao i gubio pare zbog Miljane, tada nije folirao ljubav kao sad - rekla je Zorica, ali je Asmin prekinuo:

- Ti si toliko dvolična, pljuješ momka 24h i sada ustaneš da ga hvališ - rekao je Alibaba.

- On je prvi počeo da me vređa i priča gluposti, a Teodora mu se pridružila. On je pogan na jeziku, bila sam u šoku kad me vređa, ali am uzvratila. Kada se sve ovo desilo, niti sam učestvovala u veridbi niti bilo šta. Ja sam prišla iskreno Bebici i samo sam ga pitala: ''Kako si'' i to je sve. S Teodorom ne pričam i jednostavno me ne dira, pa ne diram ni ja nju. Šta misle ovi ovde, to mene ne zanima. Bebica je mene vređao zbog Kačavende i cele ekipe koja se udružila. Ostavljam Zoricu - rekla je Zorica.

- Ti svima pušiš k*rac, totalno si mi pala u očima da znaš - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić