Karambol u Eliti: Maja Marinković napravila totalni haos svojim izlaganjem! Stala u Anelinu odbranu, pa napravila opštu pometnju (VIDEO)

Haos kakvom se niko nije nadao!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a voditelj Darko Tanasijević dao je reč Maji Marinković kako bi prokomentarisala raspravu Asmina Durdžića i Aneli Ahmić.

- Smatram da je između Aneli i Asmina ključno da nađu obostrani dogovor, a to je za ćerku. Svi znate da smo Aneli i ja na sudu, ali ja moram večeras da iskreno govorim. Njeno izlaganje mi se izvodilo na neke periode u životu i tako dalje, bila je koncizna i tu mi je ona iskrenija. Što se Asmina tiče, većinski deo izlaganja je bio da ona treba da nađe novog partnera koji će da je finansira. Trebaju da urade DNK - rekla je Maja.

- Grofica se tu ništa ne pita, neka prestane da piše - rekla je Aneli.

- Van svake pameti je da se porodica meša i da bi Asmin bio siguran da je Nora njegovo dete, onda nek se uradi DNK. Negde sa strane je suštinski se vidi da je Aneli večeras bilo iskrenije - rekla je Maja.

- Šta je rekla novo? - upitao je Alibaba.

- Šta se ti dereš na mene bre? Vi mislite ja ću da pričam šta vama odgovara. Suština vašeg periodičnog odnosa je da li je on nju prevario ili ostavio, a ne da li će ona da ima pare. Ja pričam kako ja mislim, a da mi oni kreiraju mišljenje to neće moći - rekla je Maja.

- Anita je ujedinila Maju i Aneli - rekao je Alibaba.

- Na koga se odnosi to da se ljudi pre tebe vode zlobom? - upitao je Darko.

- Na Janjuša - rekla je Maja.

- Ja nisam izabrao stranu, nego ne smeš Kačavendi da kažeš šta misliš - rekao je Janjuš.

- Da li Kačavendu vodi zloba i pristrasnost? - upitao je Darko.

- Mislim da je pristrasna prema Asminu i da ima ostrašćenost - rekla je Maja.

- Maja je rekla da je nebitno da li je ostala sa ovoliko ili onoliko novca, a ja mislim da je bitno obzirom da je malo dete u pitanju - rekla je Milena.

- Prebacuju na lične sukobe, ali mene to ne zanima. Provalila sam da Asmin laže kada je rekao da nije popila tabletu - rekao je Asmin.

Autor: N.Panić