Tukao bih im mamu i tatu: Janjuš gori od besa zbog Jovane pevačice, sledeći put kad mu priđe sledi haos! (VIDEO)

Pakao!

Marko Janjušević Janjuš i nakon buđenja bio je besan na Jovanu Cvijanović, te se požalio Sofiji Janićijević na njene roditelje koji je nisu vaspitali.

- Janjuše, šta je bilo to? Ova te uhodila i otišla u zatvor? - upitala je Sofija.

- Bolesnici, j*bem li im mater psihopate. Sledeći put noga u glavu, pa nek je mama i tata vode da je leče koji su je vaspitali tako. Uhvatio bi im mamu i tatu i svaki put tukao, a ne njih. J*bem im li im mater bolesnu - rekao je Janjuš.

- Oko 3 sata te jutros hvalila ovde - rekla je Zorica.

- Tri meseca me smara da je j*bem i onda ih j*bem i šta hoće više? - upitao je Janjuš.

- Pričala mi je da si joj spremao večeru i gledali ste film - rekla je Zorica.

- Više nikog ja ne trpim. Sledeći put direktno noga u glavu i idem kući - rekao je Janjuš.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić