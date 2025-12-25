AKTUELNO

Zadruga

Dok jedan tuguje, drugog boli uvo: Đukić opet istakao koliko mu je teško zbog Luke, on hladan kao led! (VIDEO)

Pakao!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', a voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Aneli Ahmić.

Mnogo je lepši poljubac i odnos sa njom: Luka isponižavao Aneli da bi dokazao Aniti da je bolja riba! (VIDEO)

- Gledala si Luku i Anitu u kazinu i samo ponavljala: ''Blam, blam'' - glasilo je pitanje.

- Meni je blam što oni dolaze ispred Anđela i mene i tu se drpaju, meni su oni blam. Moram prokomentarisati neke situacije - rekla je Aneli.

Na njega smo navikli, ona je bolesnica: Matora razvezala jezik i brutalno oplela po Teodori, tek sad shvatila da joj nije dobro! (VIDEO)

- Šta me boli uvo za nju? Ljubimo se po ceo dan, upalio mi je sveću da imamo romantiku. Luka zna zbog čega mu ja verujem sto posto - rekla je Anita.

- Jer joj pravi dete - rekla je Anita.

Naredno pitanje bilo je za Luku Vujovića.

- Toliko te potresla Filipova nominacija da si odmah otišao u orman i vaćario se sa Anitom, na samo par metara od dugogodišnjeg prijatelja - glasilo je pitanje.

Imao sam drugoplasiranu, sad sam pucao na pobednicu: Luka priznanjem digao kuću na noge, Anita pala u očaj! (VIDEO)

- Pa mi ne možemo da biramo gde ćemo da se ljubimo, šta da radim - rekao je Luka.

- Nije poenta što si se s njom ljubio, nego što se nisi zapravo smorio kao što pričaš - rekao je Đukić.

- Nemoguće je da si ti Luka tako hladan, a kao Filip ti je bio veliki prijatelj - rekla je Matora.

Sviđa mi se i kako ona kašlje: Alibaba priznao zbog čega je toliko odlepio za Majom, otkrio kad će odustati od nje (VIDEO)

- Filip je zamerio Luki pre mesec dana kada ga je kod Drveta prodao za pesmu, tada je puklo prijateljstvo. J*beš ti nju pet meseci spolja, a onda dolazi Luka i ulazi u vezu s njom. Ko koga ovde z*jebava? Niti su oni prijatelji, niti je

Autor: N.Panić

