Morali smo da se poljubimo za pivo: Luka priznao Đukiću da mu je smuvao Anitu, on hladan kao led! (VIDEO)

Izlagao za sve pare!
Luka Vujović prišao je Filipu Đukiću i priznao mu da je njega i Anitu Stanojlović naterao robot Toša da se poljube za pivo, a Đukića ovo po svemu sudeći nije zanimalo.
- Filipe, nama Toša nije hteo da da pivo kad sam je poljubio u nos, a onda smo se na blic da bi dobili pivo. Je l' to okej? - upitao je Luka.
- Da - rekao je Filip.
- Je l' to problem? - upitao je Luka.
- Nije, nije - rekao je Filip.
- Filipe, on se ljubio s Aneli celu noć - rekao je Luka.
- Pa za pivo kao ti - našalio se Alibaba.
Autor: N.Panić