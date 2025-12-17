Morali smo da se poljubimo za pivo: Luka priznao Đukiću da mu je smuvao Anitu, on hladan kao led! (VIDEO)

Izlagao za sve pare!

Luka Vujović prišao je Filipu Đukiću i priznao mu da je njega i Anitu Stanojlović naterao robot Toša da se poljube za pivo, a Đukića ovo po svemu sudeći nije zanimalo.

- Filipe, nama Toša nije hteo da da pivo kad sam je poljubio u nos, a onda smo se na blic da bi dobili pivo. Je l' to okej? - upitao je Luka.

- Da - rekao je Filip.

- Je l' to problem? - upitao je Luka.

- Nije, nije - rekao je Filip.

- Filipe, on se ljubio s Aneli celu noć - rekao je Luka.

- Pa za pivo kao ti - našalio se Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić