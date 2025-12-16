Ne želim od nebitnih da pravim bitne: Maja indirektno priznala Luki da neće biti s njim, on umire od smeha! (VIDEO)

Pakao!
Maja Marinković i Luka Vujović osamili su se u dnevnom boravku na garnituri, te su proćaskali o njegovoj vezi sa Aneli Ahmić.
- Je l' si nimfoman? - upitala je Maja.
- Ma kakvi, osam godina sam bio sam - rekao je Luka.
- Ja volim da budem sama, mnogi bi bili u odnosu sa mnom, ali ja imam težinu - rekla je Maja.
- Znam da Maja Marinković voli težinu - rekao je Luka.
- Pa neću od nebitnih da pravim bitne - dodala je ona.
- Mi smo četiri svađe imali napolju, ali ovde je pakao. Čula si kad je danas rekla: ''Pet hiljada zarad dobrih vremena'' - rekao je Luka.
Autor: N.Panić