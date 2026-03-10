Kipti od besa: Janjuš ne može da ubedi učesnike da mu je lepo s Vanjom, Maja ga demolirala: Klasično teranje inata... (VIDEO)

Šok na samom početku Igre istine!

Prvo pitanje na Igri istine postavio je Marko Janjušević Janjuš i to Luki Vujoviću.

- Oko čega se ti i Anita svađate tako često, po ceo Božiji dan se svađate

- Mi se nismo posvađali u prethodnih 30 sati. Evo, juče 10 sati smo bili top i onda odjednom opet - rekao je Luka.

- Vi se svađate i onda dođe neko pitanje ovde, od voditelja ili ovako i vi ste kao top, to je problem. Niste rešili - rekao je Janjuš.

- Mi se uvek za crnim stolom svađamo, radimo na tome, jedino šta je meni za pohvalu u ovom odnosu, ona mene nikada nije povredila i uvredila i ponizila. Jeste jednom, rekla je: "je*aću ti mamu" - rekao je Vujović.

- Šta misliš o budućoj vezi Vanje Živić i Janjuša - pitao je Asmin Maju.

- Ja sam rekla da tu ne vidim ništa. Meni su oni ovako top, ja Vanju jako gotivim, opušten mi je lik, ali mislim da Janjuš ima neku vrstu emocije prema Aneli. Prijaju jedno drugom energetski, ali ne vidim bilo kakvu vrstu emocije i simpatisanja, možda Mileni tera inat - rekla je Maja.

- Ja nikome nikad ne teram inat, što bih se ljutio?! Samo ti odgovaram - rekao je Janjuš.

- To mislim neutralno onako sa strane, jer kada si se družio sa Kačavendom. Kada se gleda sa strane, onda Milena ima emociju i izjavila ono na radiju, ti se nisi ogradio. Ti otkako si se posvađao sa Milenom, desila se svađa Vanje i Milene, a kada god progovori, ti nešto rondaš - rekla je Maja.

- Lepo mi je sa ovom devojkom i lepo mi je da provodimo vreme - rekao je Janjuš.

Autor: Nikola Žugić