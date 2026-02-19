DVE LJUTE RIVALKE SE PONOVO UDRUŽILE: Aneli istakla da je Asmin dotakao samo dno ponašanjem, Maja ga nazvala BLAMOM NACIJE: NAKON STANIJE SI... (VIDEO)

Napeto na samom početku!

U prvom video-kipu prikazanom u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici Elite su imali priliku da vide kako se Aneli Ahmić raspituje šta su bližnji Asmina Durdžića njemu poručili u čestitkama.

- Aneli ima pravo na to da se raspituje. Što se tiče mog kanala, to je sa Majom, jer sam neke stvari sebi dopustio, kao i onaj odlazak u hotel sa Aneli. Što se Maje tiče, to više neću da radim - kazao je Asmin.

- Ja sam se raspitivala jer su me tada pratile kamere, mislila sam da me pljuju njegovi članovi porodice i podrška. Kanal mu je sve što radi ovde. Kanal sam mu ja bila, kanal mu je Maja. On se ponizio - kazala je Aneli.

- Aneli, ja nemam fanatike kao ti, imam podršku. Niko od njih nije pljuvao nikoga od učesnika - kazao je Asmin.

- Kanal je sve, njegovo prilaženje, hotel, kao i danas...danas se videlo da staje uz Maju, sve je to za mene kanal. Svako za sebe može da misli da je najbolji. Ja nemam ništa protiv toga da su tu zajedno, mislila sam da ona neće zbog mene, čak sam i njoj govorila da se ne ustručava zbog mene - kazala je Aneli.

- Ako se Aneli raspituje za te čestitke, to je normalno, jer ipak imaju dete. Isto tako, kad porodica krene pažnju na nešto, smatram to normalno. Mislim da su se Aneli i Asmin ponizili, jer su jedno drugom svašta izgovorili. Nakon svega što su izgovorili, legli su zajedno u krevet, a posle opet najgnusnije uvrede izgovorili. Asmin se takođe ponizilo, jer ja njega nisam terala da se ponaša kako se ponašao - kazala je Maja.

- Jesi, terala si me da vređam Filipa i okretala si me proziv Filipa - rekla je Asmin.

- Ti si blam nacije. Nikoga ja nisam terala da nekoga vređa. Nakon Stanije si se ponizio. Bio si na vrhu, sad si se srozao - kazala je Maja.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.