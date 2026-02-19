Pucaju po svim šavovima! Luka skočio kao oparen zbog lisica i Aneli, Anita ne može da podnese Ahmićevu (VIDEO)

Šok na samom početku!

Voditelj Milan Milošević prvo pitanje pročitao je Aneli Ahmić.

- Koliko te ispunjava pošto i sama znaš da te Luka još uvek voli i da se radovao lisicama i nikakav problem nije imao dok se Anita nije pobunila - glasilo je pitanje.

- Meni to ništa ne znači, mene on ne intresuje...Zaista me to ne ispunjava, ali jeimao priliku da dokaže ljudima kako nije to kako on tvrdi, ali sve govori da je tako čim je negde izbegao to. Videlo se jasno kako je on reagovao, pretio je Aniti da će ga ostaviti, ishitrene reakcije, posle ona svađa njihova, pa je ona počela da pravi krš i lom - rekla je Aneli.

- Ja pismo nisam ni čuo, Anita je skočila, niti je Luka mogao da se raduje pismu. Lukin odgovor je bio: "kako Anita odluči", da, ja bih se vezao, ali mi je preče kako se oseća moja devojka i to je to. Kada sam posle razmislio, hvala Bogu što se nisam vezao, Bog zna šta bi bilo sinoć nakon njenih provokacija - rekao je Luka.

- Meni je moj dečko dokazao da mene voli. Spinovanje priče ovo, ono. Mi nemamo svađe mesec dana, Luka mi je odmah preneo za šampanjac, Luka je meni dokazao da me voli, nema šta kome da dokazuje. Ja neću da se pecam više na ovo - rekla je Anita.

- Da je ona rekla: "veži se slobodno", ja bih se vezao, ne bih rekao neću... - dodao je Vujović.

- Ako vi znate da vam je lepo, šta ko može da vam uradi ili kaže?! Sami sebi uskačete u stomak i pravite probleme. On ga ne bi odbio, ali druga stvar, čuj morao?! On je imao odnos pre ovoga i sj*bao se kao niko, nagrdio se sa svojima i dođeš u drugi odnos da gubiš pare i ne poštuješ stvari koje su banalne - rekao je Janjuš.

Autor: Nikola Žugić