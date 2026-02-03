AKTUELNO

Zadruga

Pokušavaš sve bliske ljude da uvučeš u problem: Anđelo u duetu s Bebicom žestoko urnisao Milenu Kačavendu, ona ne zna više gde udara! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Pakao!

U toku je emisija ''Pretres nedelje'', a voditelj Milan Milošević dao je reč Nenadu Macanoviću Bebici kako bi prokomentarisao ponašanje Milene Kačavende. ﻿

- Ona je p*rno baka, ova Vanja joj samo klima glavom i to je to. Ti nikome nisi prijatelj - rekao je Bebica.

- Tebi sam bila prijatelj kad sam ti trebala - rekla je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni je poenta cele ove priče da ona pokušava da okrene na Janjuša da je on ljubomoran, to je poenta priče - rekao je Bebica.

- Ako je njemu kapisla, onda je on ljubomoran na taj odnos - rekla je Milena.

- Sve što se događa kod nje, ona pokušava da okrene. Ti jasno ističeš da si ti zvezda rijalitija. Stalno komentarišeš da je on ljubomoran, ali dosta sam rekao - rekao je Bebica.

- Svaki put si Anu Ćurčić nabacivala Janjušu, a onda se ljutiš. Janjuš je tebi sve govorio iz dobre namere, kao i ja - rekao je Anđelo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta ti tupiš k*rac majmune jedan - rekla je Milena.

- Ona je bila dobra dva meseca, ali od onog trenutka kada sam ja rekao da si ti prolupala, ti si prolupala. Jako si kvarna, pokušavaš sve bliske ljude da ubacuješ u problem. Smešna si kao crtani film - rekao je Anđelo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

