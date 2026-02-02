Sve im se vrti oko para: Hana ponovo urnisala Situ i Groficu, pa otkrila da Aneli po svaku cenu želi Neria da uvuče u mulj sa sobom! (VIDEO)

U Šiša Baru voditelj Darko Tanasijević ugostio je Hanu Duvnjak koja je progovorila o problemima sa Neriom Ružanjijem, ali i o Aneli Ahmić.

- Hana, šta se dešava sa tobom i Neriom? - upitao je Darko.

- Zamera mi što mu stalno prebacujem neke stvari, ali sad je rešio da mi pruža pažnje više. Baš smo bili u rupi nekoj i nismo znali kako da izađemo iz nje - rekla je Hana.

- Je l' ste se umorili jedno od drugog? - upitao je Darko.

- Umorni smo od svega, ali najveći je problem što nam nije tu naša Aria. Mi se napolju nismo svađali, možda jednom mesečno. Videli smo oboje gde smo pogrešili, pričamo svaki dan o svemu. Ovde ljudi misle da sam samo ja ovde problem, ali naprimer Bora je dobar s Aneli i sluša je sve što on govori - rekla je Hana.

- Rekla si da je Aneli ubacila Neria u down kada mu je spomenula sestre, ali si ti rekla da ona laže. S kojom namerom je to uradila? - upitao je Darko.

- Ona zna da su mu sestre i baba bolna tačka. Njega je to stvarno pogodilo, ali ja znam da ona to radi da bi ga ućutkala - rekla je Hana.

- Pričala si i da Sita i Aneli žele loše svom bratu - rekao je Darko.

- One ne žele da neko bude srećan, sve im se vrti oko para. Neria sam ja sklonila od njih, a Slađana je sklonila Iću - otkriva Hana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić