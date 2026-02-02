AKTUELNO

P*rno baka: Anđelo razvezao jezik i brutalno urnisao Milenu Kačavendu, ovako grub nije bio nikada! (VIDEO)

Haos!

U Šiša Baru voditelj Darko Tanasijević ugostio je Anđela Rankovića koji je progovorio o svađi sa Milenom Kačavendom, a potom je i žestoko oblatio.

- Zbog čega ste se ti i Aneli posvađali? - upitao je Darko.

- Nismo, ona se samo naljutila malo i nismo puno komunicirali, ali što se mene tiče ništa se nije promenilo - rekao je Anđelo.

- Da li se Mileni vratio bumerang koji je bacila u tvom pravcu? - upitao je Darko.

- Jeste, shvatio sam nove stvari osim onih što sam pričao za nju. Ona je u stanju da me gleda u oči i laže, to je strašno. Slagala je da se nismo čuli na video-poziv, onda je slagala za sliku i sad se povlači. Jako je bezobrazna, rekao sam joj da ide tužba za sve. U njenoj nemoći, ona je krenula da vređa mene, majku i moju porodicu. Ovaj gore sve gleda i svakom će se vratiti loše - rekao je Anđelo.

- Šta misliš o Janjušu i njoj? - upitao je Darko.

- Ne znam samo kako ima priču pre 20 dana da je zaljubljena u Janjuša, a onda sinoć priča da joj se sviđa Miki. Vidimo u kakvom je zanosu sa muškarcima kad popije, tako da nema pravo više ništa da kaže Aneli. Šta da kažem? P*rno baka, njoj je top da ispadne da se takmiče Janjuš i Miki oko nje - rekao je Anđelo.

- Mini si zamerio što je negde zauzela Anitinu stranu, a ne tvoju i onda se ispostavlja da na ovakav način puca njihovo prijateljstvo - rekao je Darko.

- Rekao sam da se sve vrati u životu kad-tad. Dobila je i Mina to da vidi pravu sliku, a bile su velike prijateljice i delile krevete. Tamara je upozorila Anitu da ne priča Mini neke stvari. Obe su izdale jedna drugu, - rekao je Anđelo.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

