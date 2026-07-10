AKTUELNO

Extra

Danas je nacionalni dan mačića: Posvećen je ljubavi prema krznenim pametnicama, udomljavanju i odgovornom vlasništvu

Izvor: Kurir, Foto: Pixabay.com ||

Nacionalni dan mačića podseća nas na važnost udomljavanja i odgovornog vlasništva. Pridružite se akciji i pomozite mačićima bez doma.

Svake godine 10. jula širom sveta obeležava se Nacionalni dan mačića (National Kitten Day), dan koji slavi radost i bezuslovnu ljubav koju ovi mali četvoronožni prijatelji donose u naše živote. Osim što nas podseća na njihovu razigranost i neodoljiv šarm, ovaj datum ima i važnu poruku - pružiti dom mačićima koji ga još uvek nemaju.

Iako mačići lako osvoje srca ljudi, veliki broj njih nikada ne pronađe porodicu. Mnogi završe u prihvatilištima, budu napušteni ili žive na ulici kao lutalice. Upravo zbog toga organizacije za zaštitu životinja koriste ovaj dan kako bi skrenule pažnju na značaj udomljavanja, odgovornog vlasništva, kao i sterilizacije i kastracije kućnih ljubimaca, čime se smanjuje broj neželjenih legala i napuštenih mačaka.

Udomljavanje umesto kupovine

Ljubitelji životinja pozivaju sve koji razmišljaju o novom kućnom ljubimcu da umesto kupovine izaberu udomljavanje. U prihvatilištima se nalazi veliki broj mačića različitog uzrasta i karaktera koji čekaju priliku za novi početak.

Pre nego što donesete odluku o udomljavanju, važno je da procenite da li imate dovoljno vremena, prostora i mogućnosti da se dugoročno brinete o ljubimcu. Takođe, preporučuje se da više puta posetite mačića, upoznate njegov karakter i razgovarate sa zaposlenima ili volonterima u prihvatilištu kako biste pronašli ljubimca koji će se najbolje uklopiti u vaš način života.

Kako možete pomoći?

Čak i ako trenutno ne možete da udomite mačića, postoji mnogo načina da pružite podršku:

postanite privremeni staratelj (foster) za mačiće kojima je potreban smeštaj;

donirajte hranu, ćebad, igračke ili druge potrepštine lokalnim prihvatilištima;

podržite programe sterilizacije i kastracije napuštenih mačaka;

finansirajte troškove udomljavanja za mačiće kojima je potreban novi dom;

podelite informacije o mačićima koji čekaju udomljenje kako biste im pomogli da pronađu porodicu.

Kako je nastao Nacionalni dan mačića?

Nacionalni dan mačića ustanovila je američka autorka i aktivistkinja za zaštitu životinja Kolin Pejdž. Cilj ove inicijative je podizanje svesti o važnosti udomljavanja i odgovorne brige o mačkama, ali i podsećanje da svaki mačić zaslužuje bezbedan dom i porodicu koja će mu pružiti ljubav.

Ovaj dan je prilika da, pored uživanja u neodoljivim mačićima, učinimo i jedno dobro delo – jer za mnoge od njih upravo udomljavanje može značiti novi početak i srećniji život.

Autor: D.B.

#Ljubav

#Mačka

#krznene pametnice

#mače

#udomljavanje

#vlasništvo

POVEZANE VESTI

Društvo

Vaše malo nekome znači sve! Spasite danas nekome život i pokažite humanost na delu - evo i gde

Društvo

Danas je Nacionalni dan bez duvana danas u Srbiji pod sloganom 'Ostavi pušenje'

Lifestyle

Koliko mačka može da ima mačića? Rekord je 19, a ova cifra je uobičajena

Društvo

MINISTARKA MACURA: Prijavom nasilja spašavamo živote

Društvo

Danas je Nacionalni dan borbe protiv raka dojke

Društvo

(VIDEO) PREDSEDNICA OPŠTINE VOŽDOVAC BOJANA JAKŠIĆ URADILA PREGLED NA DAN BORBE PROTIV KARCINOMA DOJKE Poslala snažnu poruku svim ženama