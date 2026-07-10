Danas je nacionalni dan mačića: Posvećen je ljubavi prema krznenim pametnicama, udomljavanju i odgovornom vlasništvu

Nacionalni dan mačića podseća nas na važnost udomljavanja i odgovornog vlasništva. Pridružite se akciji i pomozite mačićima bez doma.

Svake godine 10. jula širom sveta obeležava se Nacionalni dan mačića (National Kitten Day), dan koji slavi radost i bezuslovnu ljubav koju ovi mali četvoronožni prijatelji donose u naše živote. Osim što nas podseća na njihovu razigranost i neodoljiv šarm, ovaj datum ima i važnu poruku - pružiti dom mačićima koji ga još uvek nemaju.

Iako mačići lako osvoje srca ljudi, veliki broj njih nikada ne pronađe porodicu. Mnogi završe u prihvatilištima, budu napušteni ili žive na ulici kao lutalice. Upravo zbog toga organizacije za zaštitu životinja koriste ovaj dan kako bi skrenule pažnju na značaj udomljavanja, odgovornog vlasništva, kao i sterilizacije i kastracije kućnih ljubimaca, čime se smanjuje broj neželjenih legala i napuštenih mačaka.

Udomljavanje umesto kupovine

Ljubitelji životinja pozivaju sve koji razmišljaju o novom kućnom ljubimcu da umesto kupovine izaberu udomljavanje. U prihvatilištima se nalazi veliki broj mačića različitog uzrasta i karaktera koji čekaju priliku za novi početak.

Pre nego što donesete odluku o udomljavanju, važno je da procenite da li imate dovoljno vremena, prostora i mogućnosti da se dugoročno brinete o ljubimcu. Takođe, preporučuje se da više puta posetite mačića, upoznate njegov karakter i razgovarate sa zaposlenima ili volonterima u prihvatilištu kako biste pronašli ljubimca koji će se najbolje uklopiti u vaš način života.

Kako možete pomoći?

Čak i ako trenutno ne možete da udomite mačića, postoji mnogo načina da pružite podršku:

postanite privremeni staratelj (foster) za mačiće kojima je potreban smeštaj;

donirajte hranu, ćebad, igračke ili druge potrepštine lokalnim prihvatilištima;

podržite programe sterilizacije i kastracije napuštenih mačaka;

finansirajte troškove udomljavanja za mačiće kojima je potreban novi dom;

podelite informacije o mačićima koji čekaju udomljenje kako biste im pomogli da pronađu porodicu.

Kako je nastao Nacionalni dan mačića?

Nacionalni dan mačića ustanovila je američka autorka i aktivistkinja za zaštitu životinja Kolin Pejdž. Cilj ove inicijative je podizanje svesti o važnosti udomljavanja i odgovorne brige o mačkama, ali i podsećanje da svaki mačić zaslužuje bezbedan dom i porodicu koja će mu pružiti ljubav.

Ovaj dan je prilika da, pored uživanja u neodoljivim mačićima, učinimo i jedno dobro delo – jer za mnoge od njih upravo udomljavanje može značiti novi početak i srećniji život.

Autor: D.B.